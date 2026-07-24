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Macaristan Başbakanı Magyar'a tükürüklü saldırı! "Nasıl cüret ettiniz"

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Macaristan Başbakanı Peter Magyar, dün sabah başkent Budapeşte’deki Nyugati Tren İstasyonu’nda Ulaştırma ve Yatırım Bakanı David Vitezy ile birlikte yürüdüğü sırada canlı yayında yaşlı bir kişinin tükürüklü saldırısına uğradı. Magyar ve Vitezy yürürken yaşlı bir adam, "Buraya gelmeye nasıl cüret ettiniz" diyerek ikilinin olduğu yöne doğru tükürdü.

Başbakan Magyar ise yaşlı adama dönüp, "Size afiyet diliyorum" diyerek yürümeye devam etti. Magyar, birkaç saniye sonra ise izleyicilere, "Fidesz’in geriye kalan yüzlerini" gördüklerini söyledi. Saldırgan, canlı yayın sırasında arka tarafta kalsa da tükürme sesi ve siyasetçilerin tepkileri kameraya yansıdı.

Macaristan Başbakanı Magyar a tükürüklü saldırı! "Nasıl cüret ettiniz" 1

ORBAN'A YÜKLENDİ

Magyar, daha sonra düzenlediği basın toplantısında da konuya değinerek, destekçilerinden morallerini bozmamalarını ve öfkelerini kontrol edemeyen insanların "anlayışa ve teselliye" ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Magyar, Macar halkının bazı kesimlerine yerleşen nefretin sorumlusunun eski Başbakan Viktor Orban ile hükümetinin yürüttüğünü söylediği "kamu kaynaklarıyla finanse edilen siyasi propaganda" olduğunu dile getirdi.

Macaristan Başbakanı Magyar a tükürüklü saldırı! "Nasıl cüret ettiniz" 2

ŞİKAYETÇİ OLMAYACAK

Magyar, daha sonra sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada saldırganı "Fidesz laması" olarak nitelendirdi, ancak saldırgandan şikayetçi olmayacağını açıkladı. Magyar, saldırgana öfke duymadığını da ifade ederek, saldırganın bir dahaki sefere düşmanlığını "yüzüne karşı" göstermesini istedi.

Macaristan Başbakanı Magyar a tükürüklü saldırı! "Nasıl cüret ettiniz" 3

"CİDDİ BİR GÜVENLİK HATASI"

Uzmanlar olayı "ciddi bir güvenlik hatası" olarak nitelendirirken, Magyar yaşanan olay nedeniyle kişisel koruma talebinde bulunmayacağını açıkladı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Macaristan
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