HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Oğuz Kaan Salıcı gözyaşları içinde anlattı! "Dedim gitme, anlattım, ikna olmadı..."

CHP'de mutlak butlan kararının ardından CHP'den ayrılmak isteyen milletvekilinin ağladığın anlatan Oğuz Kaan Salıcı, canlı yayında olayı gözyaşları içinde anlattı.

Oğuz Kaan Salıcı gözyaşları içinde anlattı! "Dedim gitme, anlattım, ikna olmadı..."
Doğukan Akbayır

Mutlak butlan kararının ardından göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezdeki görevine başlamasının ardından CHP'de hareketli günler başlamıştı. Kılıçdaroğlu'nun gelişiyle birlikte partiden ayrılmak isteyen milletvekillerinin bulunduğu öğrenilmişti.

Oğuz Kaan Salıcı gözyaşları içinde anlattı! "Dedim gitme, anlattım, ikna olmadı..." 1

"DEDİM GİTME, ANLATTIM, İKNA OLMADI"

Halk TV yayınında konuyla ilgili CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, "Geçenlerde bir arkadaşımızla konuşuyoruz.. Abi ben gideceğim dedi.. Dedim gitme, anlattım, ikna olmadı, gözleri doldu.." ifadelerinde bulundu.

Oğuz Kaan Salıcı gözyaşları içinde anlattı! "Dedim gitme, anlattım, ikna olmadı..." 2

Salıcı ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ayasofya Camii'nde restorasyonda yeni dönem! Bakan Ersoy: "Önemli bir aşamayı daha başlattık"Ayasofya Camii'nde restorasyonda yeni dönem! Bakan Ersoy: "Önemli bir aşamayı daha başlattık"
Çok satanlar listesinde! Akıllı kedi tuvaleti 2300 TL indirimdeÇok satanlar listesinde! Akıllı kedi tuvaleti 2300 TL indirimde

Anahtar Kelimeler:
Oğuz Kaan Salıcı CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel cephesinde hareketli dakikalar! İstifasını böyle duyuracak

Özgür Özel cephesinde hareketli dakikalar! İstifasını böyle duyuracak

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: 'Kız çocuğunun fotoğrafını çekti' denilerek öldürüldü! İstinaf sonrası karar çıktı

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: 'Kız çocuğunun fotoğrafını çekti' denilerek öldürüldü! İstinaf sonrası karar çıktı

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı!

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı!

Ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar verildi

Ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar verildi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Bakan Uraloğlu duyurdu: Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor

Bakan Uraloğlu duyurdu: Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.