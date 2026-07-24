Oğuz Kaan Salıcı gözyaşları içinde anlattı! "Dedim gitme, anlattım, ikna olmadı..."

Mutlak butlan kararının ardından göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezdeki görevine başlamasının ardından CHP'de hareketli günler başlamıştı. Kılıçdaroğlu'nun gelişiyle birlikte partiden ayrılmak isteyen milletvekillerinin bulunduğu öğrenilmişti.

"DEDİM GİTME, ANLATTIM, İKNA OLMADI"

Halk TV yayınında konuyla ilgili CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, "Geçenlerde bir arkadaşımızla konuşuyoruz.. Abi ben gideceğim dedi.. Dedim gitme, anlattım, ikna olmadı, gözleri doldu.." ifadelerinde bulundu.

Salıcı ardından gözyaşlarına hakim olamadı.