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Oppo K15 tanıtıldı: Aktif soğutma fanı ve 8.000 mAh batarya

Oppo K15, Çin’de sessizce tanıtıldı. Dahili aktif soğutma fanıyla gelen telefon; 8.000 mAh batarya, 80W hızlı şarj ve 50 megapiksel kamera sunuyor.

Oppo K15 tanıtıldı: Aktif soğutma fanı ve 8.000 mAh batarya
Enes Çırtlık

Oppo, nisan ayında piyasaya çıkan K15 Pro ve K15 Pro+ modellerinin ardından standart Oppo K15’i Çin’de tanıttı.

Pro modelleriyle aynı tasarım dilini koruyan Oppo K15, dahili aktif soğutma fanına da sahip. Telefon, Çin’de satın alınabiliyor.

OPPO K15'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GSMArena'da yer alan habere göre, Oppo K15’te 1.5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 1.200 nit tepe parlaklığı sunan 6,59 inç AMOLED ekran bulunuyor.

Telefon ayrıca ekran içine yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısıyla geliyor.

Cihaz, MediaTek Dimensity 7360 Super yonga setinden güç alıyor. Yonga setine LPDDR4X RAM ve UFS 3.1 depolama eşlik ediyor.

Dahili aktif soğutma fanı, yük altında cihazın serin çalışmasını sağlıyor.

Oppo K15 tanıtıldı: Aktif soğutma fanı ve 8.000 mAh batarya 1

50 MEGAPİKSEL KAMERA

Oppo K15’in arkasında çift kamera kurulumu bulunuyor.

Bu kurulumda optik görüntü sabitleme özelliğine sahip 50 megapiksel ana kamera ile 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera yer alıyor.

Telefonun ön tarafında ise özçekimler için 50 megapiksel kamera bulunuyor.

8.000 MAH BATARYA VE 80W HIZLI ŞARJ

Oppo K15, 80W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 8.000 mAh batarya taşıyor.

IP69 derecesine sahip telefon 205 gram ağırlığında.

Bağlantı özellikleri arasında 5G, çift 4G, çift bant Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC ve kızılötesi sensör bulunuyor.

Oppo K15, Android 16 tabanlı ColorOS 16 işletim sistemiyle çalışıyor.

Oppo K15 tanıtıldı: Aktif soğutma fanı ve 8.000 mAh batarya 2

FİYATI VE RENK SEÇENEKLERİ

Telefon yalnızca 12 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğiyle sunuluyor.

Oppo K15’in Çin fiyatı 2.299 yuan, yani 340 dolar olarak açıklandı.

Gale Grey ve Speed White renk seçenekleri bulunan cihaz, Çin’de satışa çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Çin akıllı telefon Oppo
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