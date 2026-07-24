Son dakika | Siyasette hesaplar karıştı! CHP 24 yıllık ana muhalefet konumunu Yeni Parti'ye bıraktı; işte 91 milletvekilinin listesi

Son dakika haberi: Siyaset sahnesinde dengeler değişti. CHP 24 yıllık ana muhalefet konumunu kaybederken Özgür Özel'in bugün resmen kurduğu Yeni Parti ana muhalefet partisi oluyor.

91 MİLLETVEKİLİ TOPLU İSTİFA ETTİ

Özgür Özel, mutlak butlan tartışmalarının sonucu Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeni partisini kurdu. Özel ile beraber partiden toplam 91 milletvekili istifa etti.

CHP 5. SIRAYA GERİLEDİ

91 milletvekilinin istifasıyla CHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 135'ten 44'e geriledi.

Böylelikle CHP, 46 milletvekili olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin ardından 5. parti oldu.

ANA MUHALEFET YENİ PARTİ OLDU

Özel'in Yeni Parti'si ise 91 milletvekiliyle, 277 milletvekili olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ardından 2. sırada yer alıyor.

YENİ PARTİ'YE KATILAN 91 MİLLETVEKİLİ BELLİ OLDU

Ahmet Tuncay Özkan

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

Ali Gökçek

Ali Mahir Başarır

Aliye Coşar

Aliye Timisi Ersever

Asu Kaya

Aşkın Genç

Ayça Taşkent

Ayhan Barut

Aykut Kaya

Aylin Yaman

Barış Karadeniz

Bekir Başevirgen

Bilal Bilici

Burhanettin Bulut

Bülent Tezcan

Cavit Arı

Cemal Enginyurt

Cumhur Uzun

Deniz Yavuzyılmaz

Deniz Yücel

Doğan Demir

Ednan Arslan

Elvan Işık Gezmiş

Ensar Aytekin

Evrim Karakoz

Evrim Rızvanoğlu Emir

Eylem Ertuğ Ertuğrul

Fahri Özkan

Fethi Açıkel

Gamze Taşcıer

Gizem Özcan

Gökan Zeybek

Gökçe Gökçen

Gökhan Günaydın

Harun Özgür Yıldızlı

Hasan Öztürk

Hikmet Yalım Halıcı

İbrahim Arslan

İsmail Atakan Ünver

İsmet Güneşhan

İzzet Akbulut

Kayıhan Pala

Mahmut Tanal

Mehmet Salih Uzun

Mehmet Tahtasız

Melih Meriç

Metin İlhan

Murat Bakan

Murat Çan

Murat Emir

Mustafa Erdem

Mustafa Sarıgül

Mustafa Sezgin Tanrıkulu

Mühip Kanko

Nail Çiler

Namık Tan

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Okan Konuralp

Orhan Sümer

Özgür Ceylan

Özgür Erdem İncesu

Özgür Karabat

Özgür Özel

Reşat Karagöz

Seda Kaya Ösen

Servet Mullaoğlu

Seyit Torun

Sibel Suiçmez

Suat Özçağdaş

Süleyman Bülbül

Süreyya Öneş Derici

Şeref Arpacı

Tahsin Ocaklı

Talat Dinçer

Talih Özcan

Tekin Bingöl

Turan Taşkın Özer

Türkan Elçi

Uğur Bayraktutan

Ulaş Karasu

Umut Akdoğan

Utku Çakırözer

Ümit Özlale

Veli Ağbaba

Yaşar Tüzün

Yunus Emre

Yüksel Taşkın

Zeynel Emre

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu