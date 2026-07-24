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Son dakika | Siyasette hesaplar karıştı! CHP 24 yıllık ana muhalefet konumunu Yeni Parti'ye bıraktı; işte 91 milletvekilinin listesi

Son dakika haberi: Özgür Özel ve ekibinin istifasıyla Cumhuriyet Halk Partisi yıllar sonra TBMM'deki ana muhalefet konumunu kaybetti. Sandalye sayısının 135'ten 44'e gerilemesiyle CHP Meclis'teki sıralamada 5. parti oldu. Bu arada CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılan 91 milletvekilinin listesi de ortaya çıktı.

Son dakika | Siyasette hesaplar karıştı! CHP 24 yıllık ana muhalefet konumunu Yeni Parti'ye bıraktı; işte 91 milletvekilinin listesi
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Siyaset sahnesinde dengeler değişti. CHP 24 yıllık ana muhalefet konumunu kaybederken Özgür Özel'in bugün resmen kurduğu Yeni Parti ana muhalefet partisi oluyor.

91 MİLLETVEKİLİ TOPLU İSTİFA ETTİ

Özgür Özel, mutlak butlan tartışmalarının sonucu Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeni partisini kurdu. Özel ile beraber partiden toplam 91 milletvekili istifa etti.

Son dakika | Siyasette hesaplar karıştı! CHP 24 yıllık ana muhalefet konumunu Yeni Parti ye bıraktı; işte 91 milletvekilinin listesi 1

CHP 5. SIRAYA GERİLEDİ

91 milletvekilinin istifasıyla CHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 135'ten 44'e geriledi.

Son dakika | Siyasette hesaplar karıştı! CHP 24 yıllık ana muhalefet konumunu Yeni Parti ye bıraktı; işte 91 milletvekilinin listesi 2

Böylelikle CHP, 46 milletvekili olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin ardından 5. parti oldu.

ANA MUHALEFET YENİ PARTİ OLDU

Özel'in Yeni Parti'si ise 91 milletvekiliyle, 277 milletvekili olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ardından 2. sırada yer alıyor.

YENİ PARTİ'YE KATILAN 91 MİLLETVEKİLİ BELLİ OLDU

Ahmet Tuncay Özkan
Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
Ali Gökçek
Ali Mahir Başarır
Aliye Coşar
Aliye Timisi Ersever
Asu Kaya
Aşkın Genç
Ayça Taşkent
Ayhan Barut
Aykut Kaya
Aylin Yaman
Barış Karadeniz
Bekir Başevirgen
Bilal Bilici
Burhanettin Bulut
Bülent Tezcan
Cavit Arı
Cemal Enginyurt
Cumhur Uzun
Deniz Yavuzyılmaz
Deniz Yücel
Doğan Demir
Ednan Arslan
Elvan Işık Gezmiş
Ensar Aytekin
Evrim Karakoz
Evrim Rızvanoğlu Emir
Eylem Ertuğ Ertuğrul
Fahri Özkan
Fethi Açıkel
Gamze Taşcıer
Gizem Özcan
Gökan Zeybek
Gökçe Gökçen
Gökhan Günaydın
Harun Özgür Yıldızlı
Hasan Öztürk
Hikmet Yalım Halıcı
İbrahim Arslan
İsmail Atakan Ünver
İsmet Güneşhan
İzzet Akbulut
Kayıhan Pala
Mahmut Tanal
Mehmet Salih Uzun
Mehmet Tahtasız
Melih Meriç
Metin İlhan
Murat Bakan
Murat Çan
Murat Emir
Mustafa Erdem
Mustafa Sarıgül
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
Mühip Kanko
Nail Çiler
Namık Tan
Nurhayat Altaca Kayışoğlu
Okan Konuralp
Orhan Sümer
Özgür Ceylan
Özgür Erdem İncesu
Özgür Karabat
Özgür Özel
Reşat Karagöz
Seda Kaya Ösen
Servet Mullaoğlu
Seyit Torun
Sibel Suiçmez
Suat Özçağdaş
Süleyman Bülbül
Süreyya Öneş Derici
Şeref Arpacı
Tahsin Ocaklı
Talat Dinçer
Talih Özcan
Tekin Bingöl
Turan Taşkın Özer
Türkan Elçi
Uğur Bayraktutan
Ulaş Karasu
Umut Akdoğan
Utku Çakırözer
Ümit Özlale
Veli Ağbaba
Yaşar Tüzün
Yunus Emre
Yüksel Taşkın
Zeynel Emre
Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP Yeni Parti
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