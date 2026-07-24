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Yeni Parti’den ilk açıklama! Murat Emir’den “Şu an için bizimle değiller” mesajı

Özgür Özel ve 90 milletvekilinin CHP’den ayrılarak Yeni Parti’yi kurmasının ardından ilk açıklama Murat Emir’den geldi. Emir'in “Kimi arkadaşlarımız, kimi nedenlerle bu yolculukta şu an için bizimle değiller ama yürekleri bizimle” ifadeleri dikkat çekti.

Yeni Parti’den ilk açıklama! Murat Emir’den “Şu an için bizimle değiller” mesajı
Mehmet Hazar Gönüllü

Türk siyasetinde dengeleri değiştiren Yeni Parti resmen kuruldu. Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin imzaladığı kuruluş belgeleri İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi. Özel’in de aralarında bulunduğu 91 milletvekili, Yeni Parti Kurucular Kurulu’nda yer aldı.

İLK AÇIKLAMA MURAT EMİR’DEN

Partinin kuruluş işlemlerinin ardından kameraların karşısına geçen Ankara Milletvekili Murat Emir, yeni siyasi yolculuğun başladığını duyurdu. Emir, “Kimi arkadaşlarımız, kimi nedenlerle bu yolculukta şu an için bizimle değiller ama yürekleri bizimle" diye konuştu.

Yeni Parti’den ilk açıklama! Murat Emir’den “Şu an için bizimle değiller” mesajı 1

Emir konuşmasında Yeni Parti'nin kuruluşuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Çelme takarsanız, milletin ayakları altında ezilirsiniz. Bugüne kadar birçok hukuksuzluğa, haksızlığa ve çelmelere maruz kaldık. Bundan sonra da kimi çelmeleri atabileceklerini tabii ki öngörüyoruz. Ama anlamalılar ki, bu yürüyüş bir kadronun, belirli sayıda insanın yürüdüğü bir yol değil. Bu yolu milyonlarla yürüyoruz, milletle yürüyoruz ve milletin yürüdüğü bir yolda, milletin önüne çıkan milletin ayakları altında ezilir."

ANA MUHALEFETTE YENİ DÖNEM

Özgür Özel ve 90 milletvekilinin Yeni Parti’ye geçmesiyle Meclis’teki sandalye dengesi de değişti. Yeni Parti, 91 milletvekiliyle TBMM’nin en büyük muhalefet grubu olurken CHP’nin 24 yıllık ana muhalefet dönemi sona erdi.

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Murat Emir Özgür Özel CHP Yeni Parti
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