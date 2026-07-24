Akçakoca’da denize girmek yasak

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle tüm sahil ve plajlarda denize girmek yasaklandı.

Akçakoca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla 24 Temmuz saat 13.00 itibarıyla denize girilmemesi kararı alındığı bildirildi. Açıklamada, sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri ile sahil güvenlik unsurlarının bayrak ve sözlü uyarılarına titizlikle uyulması istendi. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için vatandaşların alınan karara hassasiyet göstermelerini ve denize girmemelerini önemle rica etti.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır