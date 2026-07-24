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Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasının 6’ncı yıl dönümü koleksiyon bir eserle taçlandı

Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'nin yeniden ibadete açılmasının 6’ncı yıl dönümüne özel bir eser hazırlandı. Ayasofya’yı tüm yönleriyle ele alan ve koleksiyon niteliği taşıyan "Fethin Mührü: Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi" isimli seçkin eser, yarın itibarıyla raflarda yerini alacak. Bilimsel kaynaklar ve zengin arşiv belgeleriyle Ayasofya'nın asırlara yayılan hikâyesini kapsamlı bir bakış açısıyla ele alan eserde hiç yayınlanmayan fotoğraflara da yer verilecek.

Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasının 6’ncı yıl dönümü koleksiyon bir eserle taçlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan eserin takdim metnini yazdı:

Ayasofya-i Kebir Camii çağ açıp çağ kapatan kutlu fethin zafer nişânesidir.

Yalnızca bir ibadet mekânı değil; milletimizin tarih şuurunun, medeniyet iddiasının, inanç kudretinin ve fetih ruhunun abideleşmiş timsalidir.

Elinizdeki eser; Ayasofya’nın asırlara yayılan hikâyesini, mimarî zarafetini, mânevî derinliğini ve medeniyet mirasını gelecek kuşaklara aktarma gayesiyle hazırlanmıştır."

6. Yıla Özel

Demirören Yayınları, Ayasofya’nın asırlara yayılan görkemini, "Fethin Mührü: Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi" isimli bir eserle taçlandırdı. Gravür ve minyatürlerle zenginleştirilen görsel yönü kuvvetli bu eser, caminin ibadete açılışının 6’ncı yıl dönümünde sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasının 6’ncı yıl dönümü koleksiyon bir eserle taçlandı 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Fethin Mührü: Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi" adlı koleksiyon özel eserinin takdimini kaleme aldı.

Bu eserin Ayasofya’nın asırlara yayılan hikayesini, mimari zarafetini, manevi derinliğini ve medeniyet mirasını gelecek kuşaklara aktarma gayesiyle hazırlandığını ifade eden Erdoğan, satırlarına şöyle devam etti:

İstanbul’un fethiyle birlikte Ayasofya-i Kebir Camii, insanlık tarihinin en büyük dönüm noktalarından birine şahitlik etmiş mübarek bir mâbed olarak yeni bir hüviyet kazanmıştır. 29 Mayıs 1453 tarihinde Fatih Sultan Mehmed Han’ın İstanbul’a muzafferâne girişinin ardından harap ve bakımsız durumda bulunan bu eser, kısa zamanda ihya edilerek İslâm’ın mânevî sancağı altında yeniden hayat bulmuştur. Fetih ile birlikte camiye tahvil edilen Ayasofya, çağ açıp çağ kapatan büyük zaferin remzi, fethin mührü ve medeniyetimizin en ihtişamlı nişanelerinden biri hâline gelmiştir.

Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasının 6’ncı yıl dönümü koleksiyon bir eserle taçlandı 2

Tarihi Mesuliyet

Ayasofya-i Kebir Camii yalnızca bir ibadet mekânı değil; milletimizin tarih şuurunun, medeniyet iddiasının, inanç kudretinin ve fetih ruhunun abideleşmiş timsalidir. Osmanlı sultanlarının vakfiyelerinde yer alan muhafaza ve bakım hükümleri, bu mukaddes emanete gösterilen ihtimamın en kuvvetli delillerindendir. Bugün de ecdadımızdan tevarüs ettiğimiz bu aziz emaneti aynı şuur ve hassasiyetle korumayı, yaşatmayı ve gelecek nesillere en güzel şekilde aktarmayı tarihî bir mesuliyet olarak telakki ediyoruz.

Gelecek Kuşaklara Aktaracak

Çağ açıp çağ kapatan kutlu fethin zafer nişânesi olan Ayasofya-i Kebir Camii, İstanbul’un siluetinde bütün ihtişamıyla yükselmeye ve dünya kültür mirası içerisindeki müstesna mevkiini muhafaza etmeye devam edecektir. Elinizdeki eser; Ayasofya’nın asırlara yayılan hikâyesini, mimarî zarafetini, mânevî derinliğini ve medeniyet mirasını gelecek kuşaklara aktarma gayesiyle hazırlanmıştır.

Asli Hüviyetine Kavuştu

Asırlar boyunca semâyı ezan sesleriyle doldurarak gönüllerde ebedî bir sadâ bırakan Ayasofya-i Kebîr Câmii, fetih ruhuna uygun olarak 24 Temmuz 2020’de millet iradesiyle yeniden aslî hüviyetine kavuşmuş mukaddes bir mâbed olarak, yalnızca bir ibadet mekânı olmanın ötesinde insanlığın ortak vicdanına ve kültürel hafızasına ışık tutmaya devam edeceğine gönülden inanıyorum.

Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasının 6’ncı yıl dönümü koleksiyon bir eserle taçlandı 3

Tarihsel Yolculuk

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören’in de bir sunuş yazısının yer aldığı eser; bilimsel kaynakları, özgün fotoğrafları, tarihi gravürleri ve zengin arşiv belgeleriyle dikkat çekiyor. Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç farklı dilde hazırlanan seçkin eser; Ayasofya'nın Bizans döneminden Osmanlı'ya, Cumhuriyet döneminden günümüze uzanan tarihsel yolculuğunu mimari, sanat tarihi ve kültürel miras perspektifiyle ele alıyor.

Nasıl Ayakta Kaldı?

Alanında uzman isimlerin katkılarıyla tek ciltte bir araya getirilen çalışmada; Ayasofya'nın eşsiz mimarisi, kubbe yapısı, mozaikleri, geçirdiği restorasyon süreçleri ile yüzyıllar boyunca şekillenen kültürel ve manevi birikimi ayrıntılı biçimde inceleniyor.

Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasının 6’ncı yıl dönümü koleksiyon bir eserle taçlandı 4

6. Yıla Özel

Metinleri Yüksel Yücel tarafından kaleme alınan eserde, Fatih Sultan Mehmed Han'ın İstanbul'un fethiyle Ayasofya'yı camiye dönüştürmesi yer alırken, 24 Temmuz 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yeniden ibadete açılması, yakın tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Koleksiyon eser, online satış platformları ile seçkin kitabevlerinin raflarında yerini aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ayasofya Camii ayasofya
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