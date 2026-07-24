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Gaziantep’te 754 motosiklet sürücüsüne 12 milyon TL ceza

Gaziantep’te gerçekleştirilen denetimlerde 754 motosiklet sürücüsüne toplam 12 milyon 319 bin 981 lira idari para cezası uygulandı, 325 motosiklet trafikten men edildi.Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince son iki günde motosiklet denetimleri gerçekleştirdi.

Gaziantep’te 754 motosiklet sürücüsüne 12 milyon TL ceza

Gaziantep’te gerçekleştirilen denetimlerde 754 motosiklet sürücüsüne toplam 12 milyon 319 bin 981 lira idari para cezası uygulandı, 325 motosiklet trafikten men edildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince son iki günde motosiklet denetimleri gerçekleştirdi. Ekiplerin, Geylani, Güneş, Ertuğrulgazi, Bülbülzade, Beyazlar, Malazgirt, Ünaldı, Ocaklar, Beydilli, Türkmenler, Dumlupınar, Perilikaya, Serinevler, Vatan, Gazikent, Belkız, Şirinevler, Seyrantepe, Çıksorut, Merveşehir, Fıstıklık, Hacıbaba, Karacaoğlan, Eyüpsultan, Eydibaba ve Karşıyaka mahallelerindeki denetimlerinde sürücü belgesiz, kasksız, plakasız ve abartı egzozlu motosiklet kullandığı tespit edilen 754 sürücüye toplam 12 milyon 319 bin 981 lira idari para cezası uygulandı.

Kurallara aykırı olduğu belirlenen 325 motosiklet ise trafikten men edildi.

Gaziantep’te 754 motosiklet sürücüsüne 12 milyon TL ceza 1

Gaziantep’te 754 motosiklet sürücüsüne 12 milyon TL ceza 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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