Yeni Parti'nin kuruluşu sonrası Meclis'te hareketlilik! Yol haritası belli oldu

Özel ile birlikte hareket eden milletvekillerinin CHP'den istifa ederek Yeni Partiyi kurmasının ardından Meclis'te izlenecek yol haritası netleşmeye başladı.

YENİ PARTİ 2. PARTİ OLACAK

Özel'in liderliğinde kurulan Yeni Parti, 91 milletvekilinin katılmasıyla Meclis'te en çok sandalyeye sahip ikinci parti konumuna erişecek. Bu durumda Özel ve eski CHP'li grup başkanvekillerinin yeni ünvanlarıyla odalarını koruması, Yeni Partinin Genel Kurul'daki sandalye sıralarının da değişmemesi bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU VE CHP'YE YENİ BİR ALAN BELİRLENECEK

CHP'de kalan milletvekillerine ise Genel Kurul'da yeni bir sıra ayrılması, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin yeni yönetimine de yeni bir alan belirlenmesi planlanıyor. Meclis Ana Binası ikinci katında ya da birinci katında yer alan komisyonlara ait bazı odalar ile alanların boşaltılarak CHP Grubu yöneticilerine verilebileceği belirtiliyor.

Makam odaları ve Genel Kuruldaki sıra dağılımına ilişkin düzenlemelerin, Meclis tatile girdiğinde yapılacağı ve yeni yasama dönemine yetiştirileceği ifade ediliyor.

RAKAMLAR DEĞİŞİYOR

Yeni Parti ile Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonlarındaki üye dağılımında da değişikliğe gidilmesi bekleniyor. Son gelişmelerin ardından Meclis'te grubu bulunan parti sayısının 7'ye, temsil edilen parti sayısının ise 15'e yükselmesi bekleniyor.