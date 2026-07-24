Kırşehir’de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları kapsamında durdurulan araçta ve H.C., E.B. ile A.B. isimli şüphelilerin üzerlerinde arama yapıldı. Aramalarda 23,66 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili H.C., E.B. ve A.B. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.C. ve E.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.B. hakkında ise adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır