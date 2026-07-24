ChatGPT’ye Apple Health desteği geldi: Sağlık verilerini değerlendirebilecek

OpenAI, tıbbi kayıtlar ile Apple Health verilerinin ChatGPT’ye bağlanmasını sağlayan Health in ChatGPT özelliğini ABD’de kullanıma sunmaya başladı.

Şirket, Apple Health ve diğer kaynaklardan alınan verilerden yararlanan sağlık özelliğini ocak ayında duyurmuştu. Ancak özellik beta aşamasındaydı ve geniş çapta kullanıma açılmamıştı.

LABORATUVAR SONUÇLARINI VE İLAÇLARI TAKİP EDEBİLİYOR

Health in ChatGPT, kullanıcının bağladığı sağlık bilgilerinden yararlanarak laboratuvar testi verilerini karşılaştırabiliyor ve önceki bir randevudan bu yana yaşanan değişiklikleri özetleyebiliyor.

Özellik ayrıca ilaçları takip edebiliyor; uyku, hareket ve egzersizlerin sağlık üzerindeki etkilerinin incelenmesine yardımcı olabiliyor.

Kullanıcının izniyle ChatGPT; ilaçlar, laboratuvar sonuçları, yakın tarihli ziyaretler, uyku ve hareket verileri gibi bağlanan bilgileri, kullanıcının paylaştığı hedefler ve bağlamla birlikte değerlendirebiliyor.

RESTORAN VE HAFTA SONU ETKİNLİĞİ ÖNERİLERİNDE KULLANILABİLİYOR

Eklenen sağlık bağlamı, günlük konuşmalarda da kullanılabiliyor.

Örneğin ChatGPT, restoran seçimine yardımcı olurken kullanıcının beslenme kısıtlamasını veya aileyle daha az zorlayıcı hafta sonu etkinlikleri planlarken yakın zamanda yaşanan bir sakatlığı dikkate alabiliyor.

Kullanıcılar takip soruları sorabiliyor, ek bağlam paylaşabiliyor ve eksik ya da güncelliğini yitirmiş bilgileri düzeltebiliyor.

HEALTH BÖLÜMÜNE KENAR ÇUBUĞUNDAN ERİŞİLİYOR

OpenAI, özelliğin kullanıcıların sağlık bilgilerini bağlam içinde anlamalarına ve zaman içinde nelerin değiştiğini takip etmelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlandığını belirtiyor.

Kullanıcılar Health bölümüne ChatGPT’nin kenar çubuğundan ulaşabiliyor.

SAĞLIK VERİLERİ MODELLERİN EĞİTİMİNDE KULLANILMIYOR

Bağlanan tıbbi kayıtlar ve Apple Health bilgileri, OpenAI modellerini eğitmek veya reklamları hedeflemek için kullanılmıyor.

Sağlık verilerinin kullanıldığı konuşmalar da model eğitimi veya reklam hedefleme amacıyla kullanılmıyor.

ChatGPT, bir yanıtı kişiselleştirmek için bağlı tıbbi kayıtlardan ve Apple Health bilgilerinden yararlanmadan önce kullanıcıdan izin istiyor.

SAĞLIK KAYDI BAĞLAMADAN DA ÇALIŞIYOR

Sağlık kayıtlarını bağlamak istemeyen kullanıcılar da ChatGPT’deki Health bölümünü kullanabiliyor.

Health bölümü, herhangi bir sağlık kaydı bağlanmadığında da sağlıkla ilgili soruları yanıtlayabiliyor.

Özellik, ABD’deki oturum açmış ve 18 yaşını doldurmuş ChatGPT kullanıcılarına web ve iOS üzerinden kademeli olarak sunuluyor.

Health in ChatGPT; Free, Go, Plus ve Pro planlarında kullanılabiliyor. (Kaynak: MacRumors)