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Esenyurt’ta 16’ncı kattan düşen genç hayatını kaybetmişti: Gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Esenyurt’ta 28 yaşındaki Emirhan Yıldız’ın arkadaşlarıyla birlikte bulunduğu sitenin 16’ncı katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alndı.

Esenyurt’ta 16’ncı kattan düşen genç hayatını kaybetmişti: Gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Esenyurt’ta 28 yaşındaki Emirhan Yıldız’ın arkadaşlarıyla birlikte bulunduğu sitenin 16’ncı katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alndı. Yıldız’ın bir dönem ortak iş yaptığı ve aralarında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşadığı Muhammed G.’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

20 Temmuz Pazartesi günü saat 22.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Koza Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana gelen olayda iddiaya göre Emirhan Yıldız, arkadaşları ile birlikte geldiği sitede henüz bilinmeyen nedenle 16’ncı kattan düşerek hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden Emirhan Yıldız için Biga ilçesi Havdan köyünde bulunan Köy Camii’nde ikindi namazı müteakip kılınan cenaze namazı aradından Havdan Köyü Mezarlığına gözyaşları içinde defnedilmişti.

OLAYDAN HEMEN ÖNCE İŞ ORTAĞIYLA ARBEDE YAŞAMIŞ

Yıldız’ın ölümünün ardından bazı detaylar ortaya çıktı. Yıldız’ın arkadaşı Muhammet G. (29) ile otomobil yedek parça işi yaptığı ve bu iş nedeniyle yaklaşık 1 milyon liralık zarara uğradıkları öne sürüldü. Alacak-verecek meselesi nedeniyle zaman zaman tartışma yaşayan ikilinin olay günü de yeniden tartışma yaşadığı iddia edildi. Tartışma sırasında Emirhan Yıldız’ın Muhammet G.’ye yumruk ve kafa attığı, Muhammet G.’nin de Yıldız’a karşılık verdiği ancak tarafların daha sonra tartışmayı sonlandırdığı öne sürüldü. Yıldız’ın arkadaşıyla yaşadığı tartışmayı kafasına taktığı ve bir süre sonra kendisini 16’ncı kattan aşağı attığı ileri sürüldü. İddiaların ardından aralarında Muhammet G.’nin bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Cinayet Büroda işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ RAPORUNDA BELLİ OLACAK

Emirhan Yıldız’ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda ortaya çıkacak. İlk incelemelerde Yıldız’ın vücudunda düşmeye bağlı kırıkların dışında kesici delici alet izi ya da boğuşma izine rastlanmadığı bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
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