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Çanakkale’de plajda patlamamış askeri mühimmat bulundu

Çanakkale’nin Kepez beldesinde bulunan halk plajında patlamamış askeri mühimmat bulundu.

Çanakkale’de plajda patlamamış askeri mühimmat bulundu

Çanakkale’nin Kepez beldesinde bulunan halk plajında patlamamış askeri mühimmat bulundu. Ekipler tarafından incelenmek üzere götürüldü.

Kepez beldesinde bulunan halk plajında patlamamış askeri mühimmat bulundu. Plajda cankurtaranlık yapan Emircan Karakaş’ın ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri gerekli güvenlik önlemi aldı. Ekipler tarafından alınan patlamamış askeri mühimmat incelenmek üzere götürüldü.

Çanakkale’de plajda patlamamış askeri mühimmat bulundu 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
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