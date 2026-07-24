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Mersin’de hırsızlık zanlıları otomobille kaçarken yakalandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde sahil bölgesinde meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Mersin’de hırsızlık zanlıları otomobille kaçarken yakalandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde sahil bölgesinde meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6’sı tutuklandı. Zanlılardan bazılarının otomobille kaçarken yakalandığı operasyonlarda çok sayıda çalıntı para, altın, cep telefonu ve çeşitli eşyalar ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kızkalesi Mahallesi’nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda 5 şüphelinin gri renkli bir araçla olay yerine gelerek hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlendi. Kamera kayıtları ve elde edilen deliller doğrultusunda plakası tespit edilen araç sahil bandında takibe alındı.

Düzenlenen operasyonda araçta bulunan S.Y., T.Ç., D.Y., S.Y. ve S.T. yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda 37 bin 600 TL, 100 dolar, 6 güneş gözlüğü ile 3 cep telefonu ele geçirildi. Yapılan incelemede malzemelerin hırsızlık mağdurlarına ait olduğu belirlenirken, eşyalar sahiplerine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

İKİNCİ ARAÇ OSMANİYE'DE DURDURULDU

Öte yandan Kızkalesi Sahili’nde iki ayrı araçta gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının da aynı ekip tarafından aydınlatıldığı bildirildi. Çalışmalarda olayların iki ayrı araçla hareket eden şüpheliler tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.
Şüphelilerin bulunduğu ilk araç Mersin-Adana Otoyolu üzerinde durdurulurken, araçtaki F.G. ile A.G. yakalandı. Çalıntı eşyaların bulunduğu ikinci aracın ise Osmaniye’ye doğru seyir halinde olduğunun belirlenmesi üzerine Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile koordinasyon sağlandı. Araç, Osmaniye otoyol çıkışında durdurularak içerisindeki Y.G., A.A., E.H.G., D.T. ve F.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda mağdurlara ait 18 bin 850 TL nakit para, olaylarda kullanıldığı değerlendirilen bir çift eldiven, 3 güneş gözlüğü, 2 banka kartı, 3 altın küpe, 1 kol saati, 4 altın kolye ve 2 altın bileklik ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden A.G. tutuklanırken, diğer 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Mersin’de hırsızlık zanlıları otomobille kaçarken yakalandı 1

Mersin’de hırsızlık zanlıları otomobille kaçarken yakalandı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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