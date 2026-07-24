Bakan Kurum'a ziyareti çok konuşulmuştu! Cemil Tugay'dan "AK Parti'ye geçecek" iddiasına net yanıt

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın siyasi geleceğiyle ilgili iddialar sürerken beklenen açıklama geldi.

BAKAN KURUM ZİYARETİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

CHP’den istifa eden ve Özgür Özel’in kurduğu Yeni Parti’ye katılmayan Tugay, geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etmişti. İkilinin birlikte verdiği fotoğrafın ardından Tugay’ın AK Parti’ye geçebileceği iddiaları yeniden gündeme gelmişti.

“BAĞIMSIZ OLARAK DEVAM EDECEĞİM”

Hakkındaki siyasi parti iddialarına son noktayı koyan Cemil Tugay, görevini bağımsız olarak sürdüreceğini açıkladı.

Sözcü'ye konuşan Tugay şu ifadeleri kullandı:

“Belediye başkanlığı görevime bağımsız olarak devam edeceğimi, siyasi belirsizliklerin İzmir'deki belediye hizmetlerinin olumsuz yansımalarından uzak durmaya çalıştığımı, şehrimizin ve ülkemizin huzuru ve refahının en öncelikli amacım olduğunu belirtmek istiyorum.”