HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Kurum'a ziyareti çok konuşulmuştu! Cemil Tugay'dan "AK Parti'ye geçecek" iddiasına net yanıt

CHP’den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, Bakan Murat Kurum’la görüşmesi siyasi kulisleri hareketlendirmişti. AK Parti’ye geçeceği öne sürülen Tugay yol haritasını açıkladı.

Bakan Kurum'a ziyareti çok konuşulmuştu! Cemil Tugay'dan "AK Parti'ye geçecek" iddiasına net yanıt
Mehmet Hazar Gönüllü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın siyasi geleceğiyle ilgili iddialar sürerken beklenen açıklama geldi.

BAKAN KURUM ZİYARETİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

CHP’den istifa eden ve Özgür Özel’in kurduğu Yeni Parti’ye katılmayan Tugay, geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etmişti. İkilinin birlikte verdiği fotoğrafın ardından Tugay’ın AK Parti’ye geçebileceği iddiaları yeniden gündeme gelmişti.

Bakan Kurum a ziyareti çok konuşulmuştu! Cemil Tugay dan "AK Parti ye geçecek" iddiasına net yanıt 1

İlginizi Çekebilir

Cemil Tugay'dan Murat Kurum'a dikkat çeken ziyaret

Cemil Tugay'dan Murat Kurum'a dikkat çeken ziyaret

 Cemil Tugay, Özel'in yeni partisine katılacak mı?

Cemil Tugay, Özel'in yeni partisine katılacak mı?

 Yeni Parti lideri Özgür Özel ilk kez konuştu

Yeni Parti lideri Özgür Özel ilk kez konuştu

 Yeni Parti’den ilk açıklama

Yeni Parti’den ilk açıklama

“BAĞIMSIZ OLARAK DEVAM EDECEĞİM”

Hakkındaki siyasi parti iddialarına son noktayı koyan Cemil Tugay, görevini bağımsız olarak sürdüreceğini açıkladı.

Sözcü'ye konuşan Tugay şu ifadeleri kullandı:

“Belediye başkanlığı görevime bağımsız olarak devam edeceğimi, siyasi belirsizliklerin İzmir'deki belediye hizmetlerinin olumsuz yansımalarından uzak durmaya çalıştığımı, şehrimizin ve ülkemizin huzuru ve refahının en öncelikli amacım olduğunu belirtmek istiyorum.”

Bakan Kurum a ziyareti çok konuşulmuştu! Cemil Tugay dan "AK Parti ye geçecek" iddiasına net yanıt 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erzin-Dörtyol otoyolunda trafik kazası: 1 yaralıErzin-Dörtyol otoyolunda trafik kazası: 1 yaralı
Diyarbakır’da anız yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladıDiyarbakır’da anız yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı

Anahtar Kelimeler:
İzmir Murat Kurum CHP istifa ak parti Cemil Tugay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ezber bozan atama! Ülke tarihinde ilk kez bir kadın dışişleri bakanı oldu

Ezber bozan atama! Ülke tarihinde ilk kez bir kadın dışişleri bakanı oldu

20 yaşındaki genç çiftin feci sonu

20 yaşındaki genç çiftin feci sonu

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı!

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı!

Show TV işine son vermişti! Hemen rakip kanalla anlaştı

Show TV işine son vermişti! Hemen rakip kanalla anlaştı

Tarım Bakanlığı doğruladı: Ünlü peynir markasının içinden bakın ne çıktı

Tarım Bakanlığı doğruladı: Ünlü peynir markasının içinden bakın ne çıktı

Tabela yine değişecek! Akaryakıta zam geliyor

Tabela yine değişecek! Akaryakıta zam geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.