CHP'den istifa etmişti! Cemil Tugay'dan Murat Kurum'a dikkat çeken ziyaret

Özgür Özel'in 'yeni parti' kararı sonrası gözlerin çevrildiği isimlerin başında gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, söz konusu partiye katılmayacağını açıklamıştı.

YENİ PARTİYE KATILMAYACAK

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla CHP'nin başına geçmesinin ardından partisinden istifa eden Tugay'ın 'yeni partiye katılmama' kararı gündem olmuştu.

CEMİL TUGAY'DAN MURAT KURUM'A ZİYARET

Gözlerin çevrildiği Tugay bugün ise dikkat çeken bir ziyarette bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Tugay’ı kabul etti.

BAKAN KURUM: "İZMİR'İN ÖNCELİKLİ İHTİYAÇLARINI DEĞERLENDİRDİK"

Bakanlıkta gerçekleşen kabulle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay'ı Bakanlığımızda kabul ettik. İzmir'in öncelikli ihtiyaçlarını, devam eden çalışmaları ve şehrimize ilişkin talepleri değerlendirdik. Yerel yönetimlerimizle uyum ve iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

BİR AÇIKLAMA DA CEMİŞ TUGAY'DAN

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile bir araya geldik.

Görüşmemizde, İzmir’imizin en önemli gündem başlıklarından biri olan kentsel dönüşümü ele aldık. Deprem riskli yapıların dönüştürülmesi ve Karabağlar’da planlama yetkisinin Bakanlığımızda bulunduğu 15 mahallemizi ilgilendiren kentsel dönüşüm alanına ilişkin mevcut durumu ve Bakanlığımızdan beklediğimiz destekleri değerlendirdik. Sayın Bakanımıza gösterdiği ilgi ve yapıcı yaklaşımı için çok teşekkür ediyorum.

İzmir’in sorunlarını en akılcı yollarla çözmek için çalışıyoruz. Bu anlayışla, şehrimizin geleceği adına ilgili tüm kurumlarımızla diyalog ve ortak çözüm arayışı içinde olmaya devam edeceğiz."