Soy kütükleri değiştirildi, miraslarına çöktüler: "Üst soy ile bağımı kesmişler"

İzmir'de skandal bir olay ortaya çıktı. Buna göre vatandaşların tapularına çöktüler. Bu durum birbirini tanımayan iki ailenin, birbirine akraba edilmesiyle ortaya çıktı. Resmi mirasçıların kütük bilgilerini değiştirilerek tapulara çöküldüğü iddia edildi.

"ÜST SOYUMLA BAĞIMI KESMİŞLER"

Sözcü TV'nin haberine göre önce kütükleri değiştirildi, tapular ölen kişilerin veya sahte akrabaların üzerine geçirildi. Resmi mirasçılar devre dışı bırakıldı. İddiaya göre tapulara böyle çöküldü. İzmir'de birbirini tanımayan iki ailenin iddiaları ortak çünkü akraba olarak gösterildiler.

Peki sistem nasıl işliyor? Ailelerin iddiasına göre ilk aşamada eski nüfus kayıtlarındaki soy bağı değiştiriliyor. Bu, soyadı değişikliği veya miras hakkının ölü birine geçirilmesi şeklinde yapılabiliyor. Sonraki adımda veraset ilamıyla yeni mirasçılık belgesi düzenleniyor. Pay oranları resmileştiriliyor. Ardından o tapu ve taşınmaz satılıyor. Satış bazen de devlete kamulaştırma adı altında yapılıyor. Böylece ailedeki bireylerin taşınmaz üzerinde bir hakkı kalmıyor.

Mağdurlardan biri "Üst soyumla bağımı kesmişler. Görünmüyor onlar. Görünmediği için bana gelen mal da yok. Bizim 83 tane taşınmazımız, tapumuz olduğunu söylediler. Hatta mail olarak birine atılmış ama onların hiçbiri ortada yok. Hak sahibi olduğumuz hiçbir şeye ulaşamıyoruz. Çok fazla taşınmaz var. Annesiyle tek çocuk görünüyor. Diğer üçü görünmüyorlar. Hiçbir şekilde görünmüyorlar. Onlar ayrı bir grupta, bunlar ayrı bir grupta." dedi.

Diğer bir mağdur vatandaş ise Gerçek mirasçıların devre dışı bırakılması kütük aktarımıyla teknik olarak yapılıyor. Farklı aileler birleştirilip... Bizim ailemizde tescil tarihi olmayan nüfus kayıtları var. Farklı ailelerle birleştirilmiş, sanki akrabaymış gibi gösteriliyor.Sahtecilik mutlaka var. Ki zaten sadece kamu görevlileri tek taraflı tek bir yerde değil. Bunun nüfus müdürlüğünden de birileri mutlaka, tapudan da mutlaka, Kültür Koruma Varlıklarından, vakıflardan ya da belediyelerden... Hepsi birbirine bağlantılı bir şekilde gidiyor" dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Her iki aile konuyla ilgili hem İzmir'de hem Ankara'da çok sayıda suç duyurusunda bulundu. Kamu görevlilerinin, varsa kamu dışındaki şahısların da ortaya çıkarılması talep edildi.