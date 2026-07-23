Dyson Cinetic Big Ball süpürgede 3.000 TL indirim başladı!

Bir süpürgeden beklentiniz evinizde alerjenlere yer bırakmayan, ilk günkü yüksek emiş gücünü yıllarca koruyan bir temizlik yapmasıysa doğru yerdesiniz. Dyson Cinetic Science™ teknolojisi sayesinde filtre yıkama ve değiştirme derdini tamamen ortadan kaldıran Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2, şimdi 3.000 TL indirimde! Tek bir dokunuşla hijyenik hazne boşaltımı sunan bu performansı kaçırmamak için hemen fırsatı keşfedin!

Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2 Elektrikli Süpürge

Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2, filtre yıkama veya değiştirme derdini tamamen ortadan kaldıran gelişmiş Dyson Cinetic Science™ teknolojisiyle kesintisiz emiş gücü sunar. Top şeklindeki gövde tasarımı sayesinde temizlik sırasında devrilse bile kendi kendine merkezini bulup doğrulabilen cihazın hijyenik hazne boşaltma mekanizması, toza ve kire dokunmadan tek hareketle hazneyi temizlemenizi sağlar. Farklı zemin türlerine ve mobilya altlarına kolayca uyum sağlayan başlıklarıyla evinizdeki en ince tozları bile yakalayan Cinetic Big Ball Absolute 2, günlük temizlik rutininizi zahmetsiz ve pratik bir deneyime dönüştürür.

Kullanıcılar ne diyor?

" Karbon fırçalı turbo başlıklara motor taksanız bu kadar güçlü dönmez, tutamağındaki hava akış ayar tetiği den dönüz hızını ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca çok sesli bir süpürge değil. En azından kedimiz Pırtık sesinden diğer süpürgelerimiz gibi korkmuyor. Hortum ve aksesuarlar kol eklemleri gibi her yöne rahatça dönebiliyor. Toz hazinesini boşaltmak çok kolay. Zaten adı ile uyumlu yarım küre tekerlekleri sayesinde asla devrilmiyor."

"Gelir gelmez koltuk ve yatakları süpürmek için türbin başlığı kullandım. Sadece yatak ve koltuktan çıkan toz yumaklarına inanamadım. Bence hem uygun hem de performansı gayet yeterli alacak olanalar düşünmeden alabilir"

"Farklı bir kablolu süpürgem vardı ama artık iyi çekmediği için bu ürünü aldım. Alalı 3 hafta oldu uzun vadede ne olur bilmiyorum ama şu an çok memnunum. Çok güzel çekiyor eski süpürgem asla böyle çekmiyordu. Şu an resmen evi hevesle çekiyorum."

Bu içerik 23 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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