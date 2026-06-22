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Sony PlayStation 5 Prime Day'e özel indirime girdi
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Sony PlayStation 5 Prime Day'e özel indirime girdi

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Yeni bir dünyaya adım atmak, heyecanı ve eğlenceyi evinize taşımak bazen tek bir fırsatla mümkün olur. Uzun zamandır beklenen o an geldiğinde ise hızlı davranmak şart. Oyun tutkunlarını sevindirecek harika bir fırsatla karşınızdayız: Sony PlayStation 5 kısa süreliğine en dip fiyatıyla satışta! İşte detaylar...

Yeni nesil oyun konsolu Sony PlayStation 5; muhteşem grafik kalitesi, yüksek hızlı SSD'leri ve yenilikçi DualSense kontrolcüsü ile oyunseverlerin favorisi. Siz de oyun dünyasında yeni bir yolculuğa çıkmak isterseniz PS5 il tanışabilirsiniz. Bu içeriği okuyorsanız şanslısınız çünkü, uzun zamandır beklenen o fırsat sonunda geldi; PS5 indirime girdi. PS5 ile ilgili detaylar aşağıda, bizden söylemesi bu fırsat kaçmaz!

Prime Day kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

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Playstation 5 Slim Digital Sürüm Oyun Konsolu

Sony PlayStation 5 Prime Day e özel indirime girdi 1

PlayStation 5 Slim Digital Edition, Sony'nin popüler oyun konsolu PlayStation 5'in daha ince ve hafif bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Slim sürümü, aynı performansı sunarken daha kompakt bir tasarıma sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Oyunseverlere üst düzey performans, estetik tasarım ve yenilikçi özellikler sunarak, modern oyun deneyimini en üst seviyeye taşıyan PS5, dijital sürüm olması nedeniyle fiziksel medya kullanmayan oyuncular için idealdir.

Öne çıkan özellikleri

  • Daha ince ve hafif bir yapı ile gelen Slim versiyonu, estetik olarak modern bir görünüm sunar.
  • Hava akışını optimize eden geliştirilmiş soğutma sistemine sahiptir.
  • 825 GB SSD ile daha fazla oyun ve veri depolama kapasitesi bulunur.
  • Yüksek hızlı veri transferi sağlar, bu da oyunların daha hızlı yüklenmesine yardımcı olur.
  • 4K destekler, ultra yüksek çözünürlükte oyun deneyimi yaşamanıza imkan tanır. 120 FPS’ye kadar yüksek kare hızı, daha akıcı bir oyun deneyimi sağlar. Ray tracing desteği ile daha gerçekçi grafikler elde edilir.
  • PS5 oyunları ile uyumlu olup, PS4 oyunları ile de geriye dönük uyumluluk sunar.
  • PlayStation Store üzerinden dijital oyunlar edinebilir, fiziksel medya desteği yoktur.
  • DualSense Kontrolcüsü bulunur.
  • Daha duygusal ve gerçekçi bir oyun deneyimi sunan, farklı yüzeyler ve durumlar için özel geri bildirimler sağlayan Haptic Geri Bildirim teknolojisine sahiptir.
  • Adaptive Trigger sayesinde oyun içi eylemlere göre direnci değişen tetik tuşları, oyuncuya daha etkileşimli bir deneyim sağlar. Örneğin, bir okçuluk oyununda ok atarken tetik tuşunun direnci artabilir.
  • DualSense kontrolcüsü, dahili mikrofon ve hoparlör ile sesli iletişim gereksinimlerinizi karşılar. Ayrıca oyun içi ses efektlerini daha derin hissetmenizi sağlar.
  • Uzun süreli oyun oturumları için konfor sağlamak üzere tasarlanmış, elde rahatça tutulabilen bir yapıya sahiptir.
  • USB-C bağlantısı ile hızlı şarj olur. Kablosuz bağlantı ile konsola bağlanabilir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün gayet güzel paketlenmiş bir şekilde geldi, ürünler gayet sıfırdı ve sorunsuz bir şekilde kurulum yapıp çalıştırdık. Çocuklarım çok sevdi, teşekkürler."
  • "Açıkçası ithalatçı garantili ürün almaktan çekiniyordum ancak fiyatının uygunluğu sebebiyle riski aldım. Sonuç olarak ürünüm kapalı kutu olarak jelatinli bir şekilde geldi. Kutuda herhangi bir deformasyon yoktu. Kurdum çalıştırdım şu an için oynuyorum herhangi bir aksi durum da yaşamadım. Bu vesileyle satın aldığım kahraman konsola teşekkürü borç bilirim."
Ürünü İncele

Bu içerik 22 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik güncellendikten sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
PlayStation
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