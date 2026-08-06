Elon Musk’ın Wikipedia'sı Grokipedia’nın aylardır güncellenmediği bildirildi

Elon Musk’ın Wikipedia’ya karşı “büyük bir gelişme” olacağını söylediği yapay zekâ destekli çevrim içi ansiklopedi Grokipedia’nın aylardır güncellenmediği bildirildi.

Lawfare’ın incelemesine göre platformdaki hiçbir içerik 24 Nisan’dan bu yana değişmedi. Yayın, tespit edebildiği kadarıyla Grokipedia’daki hiçbir kaydın üç aydan uzun süredir güncellenmediğini belirtti.

ALTI MİLYONDAN FAZLA MAKALE BULUNUYOR

The Verge'e göre Grokipedia, Ekim 2025’te 885 bin makaleyle v0.1 sürümü altında kullanıma sunuldu. Platform, Kasım 2025’te yayımlanan v0.2 sürümüne geçti.

Grokipedia’nın canlı sayfasına göre platformda şu anda toplam altı milyondan fazla makale bulunuyor. Ancak aynı sayfadaki “Son değişiklikler” bölümünde şu anda canlı düzenleme bulunmadığını belirten bir mesaj yer alıyor.

Kullanıcılar Grokipedia’ya yeni makale önerileri göndermeye ve mevcut sayfalarda değişiklik yapılmasını istemeye devam edebiliyor.

225 BİN DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİNDE İŞLEM GÖRÜLMEDİ

Lawfare, Grokipedia’daki hem popüler hem de daha az ilgi gören sayfaları inceledi ve bunların güncellenmediğini tespit etti.

İncelemede, en az bir değişiklik önerisi bulunan 34 bin 519 sayfa değerlendirildi. Bu sayfalarda toplam 225 bin 496 düzeltme önerisi bulunuyordu.

Lawfare, son üç ay içinde kabul veya reddedilmiş herhangi bir düzeltme önerisine rastlamadığını bildirdi.

XAI YORUM TALEBİNE YANIT VERMEDİ

xAI, konuya ilişkin yorum talebine hemen yanıt vermedi. Reddit ve X’teki bazı kullanıcılar ise Grokipedia’nın “ölüp ölmediğini” sorgulamaya başladı.

Lawfare ayrıca Elon Musk’ın X’te Grokipedia’dan bahsettiği son paylaşımın şubat ayında yapıldığını belirtti.

Bu haberin ana görseli yapay zeka ile üretilmiştir.