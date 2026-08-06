HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Elon Musk’ın Wikipedia'sı Grokipedia’nın aylardır güncellenmediği bildirildi

Lawfare’ın incelemesine göre Grokipedia’da 24 Nisan’dan bu yana hiçbir içerik değişmedi. xAI ise yorum talebine yanıt vermedi.

Elon Musk’ın Wikipedia'sı Grokipedia’nın aylardır güncellenmediği bildirildi
Enes Çırtlık

Elon Musk’ın Wikipedia’ya karşı “büyük bir gelişme” olacağını söylediği yapay zekâ destekli çevrim içi ansiklopedi Grokipedia’nın aylardır güncellenmediği bildirildi.

Lawfare’ın incelemesine göre platformdaki hiçbir içerik 24 Nisan’dan bu yana değişmedi. Yayın, tespit edebildiği kadarıyla Grokipedia’daki hiçbir kaydın üç aydan uzun süredir güncellenmediğini belirtti.

ALTI MİLYONDAN FAZLA MAKALE BULUNUYOR

The Verge'e göre Grokipedia, Ekim 2025’te 885 bin makaleyle v0.1 sürümü altında kullanıma sunuldu. Platform, Kasım 2025’te yayımlanan v0.2 sürümüne geçti.

Grokipedia’nın canlı sayfasına göre platformda şu anda toplam altı milyondan fazla makale bulunuyor. Ancak aynı sayfadaki “Son değişiklikler” bölümünde şu anda canlı düzenleme bulunmadığını belirten bir mesaj yer alıyor.

Kullanıcılar Grokipedia’ya yeni makale önerileri göndermeye ve mevcut sayfalarda değişiklik yapılmasını istemeye devam edebiliyor.

Elon Musk’ın Wikipedia sı Grokipedia’nın aylardır güncellenmediği bildirildi 1

225 BİN DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİNDE İŞLEM GÖRÜLMEDİ

Lawfare, Grokipedia’daki hem popüler hem de daha az ilgi gören sayfaları inceledi ve bunların güncellenmediğini tespit etti.

İncelemede, en az bir değişiklik önerisi bulunan 34 bin 519 sayfa değerlendirildi. Bu sayfalarda toplam 225 bin 496 düzeltme önerisi bulunuyordu.

Lawfare, son üç ay içinde kabul veya reddedilmiş herhangi bir düzeltme önerisine rastlamadığını bildirdi.

Elon Musk’ın Wikipedia sı Grokipedia’nın aylardır güncellenmediği bildirildi 2

XAI YORUM TALEBİNE YANIT VERMEDİ

xAI, konuya ilişkin yorum talebine hemen yanıt vermedi. Reddit ve X’teki bazı kullanıcılar ise Grokipedia’nın “ölüp ölmediğini” sorgulamaya başladı.

Lawfare ayrıca Elon Musk’ın X’te Grokipedia’dan bahsettiği son paylaşımın şubat ayında yapıldığını belirtti.

Bu haberin ana görseli yapay zeka ile üretilmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
4 milyon TL! 'Davutoğlu' detayı4 milyon TL! 'Davutoğlu' detayı
Kazançlarının azalacağını belirten servisçiler belediye binasına girmeye çalıştıKazançlarının azalacağını belirten servisçiler belediye binasına girmeye çalıştı

Anahtar Kelimeler:
Elon Musk yapay zeka Grok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son ankette farklı sonuç! Birinci değişti, CHP ile MHP'de büyük kayıp

Son ankette farklı sonuç! Birinci değişti, CHP ile MHP'de büyük kayıp

Fatih Altaylı ateş püskürdü: "Yuh artık... Ulan siz kamu görevlisisiniz!"

Fatih Altaylı ateş püskürdü: "Yuh artık... Ulan siz kamu görevlisisiniz!"

Papara Park'ta tarihi gece! Mohamed Salah için dev imza töreni

Papara Park'ta tarihi gece! Mohamed Salah için dev imza töreni

8 kez ameliyat oldu! "Son inşallah" demişti, üzen haber geldi

8 kez ameliyat oldu! "Son inşallah" demişti, üzen haber geldi

1+1'le yarışıyor: Evi, arabayı etkiledi! Duyan masadan kalkıyor

1+1'le yarışıyor: Evi, arabayı etkiledi! Duyan masadan kalkıyor

Altın için çarpıcı çıkış 'Fiyat hareketleri bunu gösteriyor'

Altın için çarpıcı çıkış 'Fiyat hareketleri bunu gösteriyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.