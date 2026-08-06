Sony, PS5 kutularına 2028 uyarısı ekledi: Yeni PlayStation oyunları diskte satılmayacak

Sony’nin yeni PlayStation 5 satış kutularında, Ocak 2028’den itibaren piyasaya çıkan PlayStation oyunlarının artık disk üzerinde satılmayacağını açıklayan büyük bir uyarı yer almaya başladı.

Birden fazla dilde hazırlanan bilgilendirme, 1 TB depolama alanına ve disk sürücüsüne sahip PS5 modelinin ambalajında görülüyor. Aynı ifadeler Sony’nin resmî PS5 ürün ve satın alma sayfalarında da bulunuyor.

Uyarıya göre Ocak 2028’den sonra yayımlanan yeni oyunlar PlayStation Store ve perakendeciler üzerinden yalnızca dijital formatta satın alınabilecek.

PS5’İN DİSK SÜRÜCÜSÜ ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEK

Yeni uyarı, PS5’in disk sürücüsünün 2028 yılında kullanılamaz hâle geleceği anlamına gelmiyor.

Ocak 2028’den önce diskli olarak piyasaya çıkan PS4 ve PS5 oyunları, mevcut disk sürücülü konsollarda çalışmayı sürdürecek. Bu kapsamda oyuncular koleksiyonlarındaki oyunları ve ikinci el diskleri kullanmaya devam edebilecek.

Sony, yeni PlayStation oyunları için fiziksel disk üretimini sona erdirme kararını 1 Temmuz’da açıklamıştı. Değişiklik yalnızca Ocak 2028’den itibaren yayımlanan oyunları kapsayacak. Daha önce satışa çıkan fiziksel oyunlar ile son tarihten önce yayımlanacak oyunlar karardan etkilenmeyecek.

MAĞAZALARDA DİSK YERİNE DİJİTAL LİSANS SATILACAK

Perakendeciler Ocak 2028’den sonra yeni PlayStation oyunlarını satmayı sürdürebilecek. Ancak bu ürünlerde oynanabilir diskler yerine dijital lisanslar bulunacak.

Uyarının doğrudan PS5 ambalajına eklenmesiyle diskli modeli satın alan kullanıcılara değişiklik için iki yıldan kısa süre öncesinden bilgi verilmiş oluyor.

Sony, sonraki PlayStation konsolunun mevcut fiziksel oyun kütüphanelerini nasıl destekleyeceğine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Yeni kutulardaki bilgilendirme yalnızca mevcut disk sürücülü PS5 konsollarının Ocak 2028’den önce disk üzerinde yayımlanan oyunları desteklemeyi sürdüreceğini doğruluyor.

VideoCardz'a göre Sony'nin bu adımı, kısa süre önce bir yatırımcı görüşmesinde de doğruladığı kararı pekiştiriyor. Şirket, değişikliği geri alma veya erteleme yönünde şimdilik herhangi bir işaret göstermiyor.