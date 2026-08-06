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GTA 6'nın yeni tanıtımı Netflix'te yayınlanacak! İşte tarihi

Rockstar Games, GTA 6 (GTA VI) için hazırlanan kapsamlı tanıtımın 27 Ağustos'ta önce Netflix abonelerine gösterileceğini açıkladı.

GTA 6'nın yeni tanıtımı Netflix'te yayınlanacak! İşte tarihi
Enes Çırtlık

Oyun dünyasının uzun süredir beklediği Grand Theft Auto VI (Grand Theft Auto 6/GTA VI/GTA 6) için yeni bir gösterim tarihi açıklandı. Rockstar Games, “Grand Theft Auto VI: An Extended Look” adlı özel tanıtımın Netflix üzerinden yayımlanacağını duyurdu.

GTA VI'nın yeni tanıtımı, 27 Ağustos 2026 Perşembe günü ABD Doğu Saati ile 15.00'te (TSİ 22.00'de) Netflix aboneleriyle buluşacak. Böylece Netflix üyeleri, GTA VI'nın yeni görüntülerine diğer izleyicilerden önce erişebilecek.

Tanıtımın, aynı gün ABD Doğu Saati ile 21.00'de Rockstar Games'in resmî YouTube kanalında da yayımlanacağı belirtildi. Bu saat Türkiye'de 28 Ağustos Cuma günü 04.00'e denk geliyor.

GTA 6 OYNANIŞ FRAGMANI MI YAYINLANACAK?

Rockstar Games ve Netflix, söz konusu içeriği doğrudan “oynanış fragmanı” olarak adlandırmadı. İki şirket de duyurularında “genişletilmiş bakış” anlamına gelen “An Extended Look” ifadesini kullandı.

Bu nedenle tanıtımın ne kadar oynanış görüntüsü içereceği, süresi ve oyunun hangi özelliklerine odaklanacağı henüz açıklanmış değil. Ancak yayının, GTA VI hakkında şimdiye kadar paylaşılanlardan daha kapsamlı yeni görüntüler sunması bekleniyor.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Jason ve Lucia adlı iki ana karakterin hikâyesini konu alan GTA 6, kurgusal Leonida eyaletinde ve modern Vice City'de geçecek. Oyun, 19 Kasım 2026'da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için piyasaya sürülecek.

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Netflix Rockstar Games Oyun grand theft auto gta gta 6
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