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Yolcu otobüsünün korkutan kazası: Çok sayıda yaralı var

Manisa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir yolcu otobüsü geçe saatlerinde yoldan çıkarak kaza yaptı. 37 yolcu taşıyan otobüsteki 18 yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Şoför ve muavinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yolcu otobüsünün korkutan kazası: Çok sayıda yaralı var

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde, Denizli’den hareket ederek Balıkesir’e gitmekte olan yolcu otobüsü, saat 03.00 sıralarında Balıkesir Kırkağaç Karayolu'nda yoldan çıkarak kaza yaptı. İçerisinde 37 yolcunun bulunduğu kazada, aralarında şoför ve kadın muavinin de olduğu toplamda 18 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsünün korkutan kazası: Çok sayıda yaralı var 1

ŞOFÖR VE MUAVİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan şoför ve muavinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen sağlık ekiplerince, ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 4’ü Balıkesir’de, 8’i Akhisar’da, 1’i Saruhanlı diğerleri ise Kırkağaç ilçesinde hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yara almayan 19 yolcu ise bir başka firmaya ait otobüsle Akhisar Otogarı’na götürüldü.

Öte yandan kazaya karışan otobüs vinçle bulunduğu yerden kaldırılırken, Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay da bölgede incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa yolcu otobüsü kaza
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