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Menfaat karşılığı farklı adliyelerde davalara müdahale eden 5 kişiye tutuklama talebi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2022-2024 yılları arasında farklı adliyelerde menfaat karşılığı davaya müdahale ettiği iddia edilen Musa Şit, Buket Tekışık, Tuğçe Keskin, Merve Koçyiğit ve Vedat Mutlu tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Menfaat karşılığı farklı adliyelerde davalara müdahale eden 5 kişiye tutuklama talebi
Mustafa Fidan

2022-2024 yılları arasında farklı adliyelerde menfaat karşılığı davaya müdahale ettiği iddia edilen 5 ismin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği bildirildi.

ADLİYELERDE MENFAAT KAŞRILIĞI DAVALARA MÜDAHALE ETMİŞLERDİ: TUTUKLAMA TALEBİ

Muhabir Burak Doğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre, farklı adliyelerde menfaat karşılığı davaya müdahale ettiği iddia edilen Musa Şit, Buket Tekışık, Tuğçe Keskin, Merve Koçyiğit ve Vedat Mutlu tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

ÖRGÜT ÜYELİĞİ, RÜŞVET VERMEK...

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şahıslar hakkındaki sevk maddeleri şu şekilde;

Musa Şit'in Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve ruhatsız silah bulundurma veya taşıma, rüşvet vermek

Avukat Buket Tekışık'ın Örgüt üyeliği ve rüşvet vermek

Avukat Tuğçe Keskin'in rüşvet vermek ve örgüt üyeliği

Vedat Mutlu’nun Örgüt kurma, rüşvet vermek

Merve Koçyiğit’in Örgüt üyeliği ve rüşvet vermek

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı rüşvet dava Adliye
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