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Antalya’da iki iş yerinde yangın: Alevler üst kattaki eve de zarar verdi

Antalya’nın Kepez ilçesinde otomobil aksesuarı ve otomobil boyası satan iki iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında iş yerinin üst katındaki evde meydana geldi.

Antalya’da iki iş yerinde yangın: Alevler üst kattaki eve de zarar verdi

Yangın, saat 21.15 sıralarında Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Sütçüler Caddesi üzerinde bulunan otomobil aksesuarı satan dükkan ile otomobil boyası satan iş yerinde meydana geldi.

Antalya’da iki iş yerinde yangın: Alevler üst kattaki eve de zarar verdi 1

ANTALYA'DA KORKUTAN YANGIN

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle her iki iş yerinde ve dükkanların üzerinde bulunan evin panjur kısmında hasar oluştu.
Antalya’da iki iş yerinde yangın: Alevler üst kattaki eve de zarar verdi 2

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın
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