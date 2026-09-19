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Bağcılar'da sanal medya tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı

Bağcılar’da sanal medya üzerinden başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralanırken, gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Bağcılar'da sanal medya tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı

Olay, 18 Eylül Cuma günü Demirkapı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahallede bıçakla yaralama gerçekleştiği ihbarı üzerine harekete geçerek kısa sürede olay yerine ulaştı.

Polis tarafından yapılan ilk incelemelerde, olayda M.E.D. (18) ve B.D.'nin (17) bıçaklanarak yaralandığı belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan M.E.D.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, B.D.’nin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bağcılar da sanal medya tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı 1

TARTIŞMA SANAL MEDYADA BAŞLADI

Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin olaya ilişkin yürüttüğü detaylı incelemelerde; olayın herhangi bir çete yapılanması veya uyuşturucu madde alışverişiyle ilgisinin bulunmadığı tespit edildi. Kavgaya karışan E.B.S. (15) isimli şüphelinin, daha önce sanal medya üzerinden karşı gruptaki kişilerle tartıştığı, olay günü karşılaşan taraflar arasında çıkan arbedede E.B.S.'nin bıçak kullanarak yaralama olayını gerçekleştirdiği belirlendi.

Bağcılar da sanal medya tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı 2

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, olayı gerçekleştirdiği belirlenen E.B.S. (15), Y.E.B. (14), A.K. (19) ve M.A.A. (16) isimli şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Y.E.B., M.A.A. ve A.K. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren E.B.S. (15) tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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sosyal medya Bağcılar kavga
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