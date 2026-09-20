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Eşi kamyonetten atladı, kendi sigaranın derdine düştü! Hem ehliyetsiz hem alkollü

Eskişehir'de bir araçta kadının zorla tutulduğu üzerine harekete geçen ekipler aracı takibe aldı. Kadın araçtan atlayarak ağır yaralandı. Sürücü koltuğundaki eşi hem alkollü hem ehliyetsiz çıktı. Eşi can derdindeyken sürücünün sigara derdine düşmesi pes dedirtti.

Eşi kamyonetten atladı, kendi sigaranın derdine düştü! Hem ehliyetsiz hem alkollü

Eskişehir'de seyir halindeki kamyonetten atlayarak ağır yaralanan kadının, ehliyetsiz ve alkollü kocası sigaralarını almanın derdine düşmesi şaşırttı. Şahsa farklı maddelerden 390 bin TL ceza yazıldı.

Eşi kamyonetten atladı, kendi sigaranın derdine düştü! Hem ehliyetsiz hem alkollü 1

İHBAR EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Eskişehir çevreyolunda kapalı kasa kamyonette bir kadının zorla tutulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin takibe aldığı araç, Otogar Kavşağı'ndan kent merkezine yöneldiği sırada araçta bulunan 32 yaşındaki Aysun I., seyir halindeki kamyonetten aşağı atladı.

Eşi kamyonetten atladı, kendi sigaranın derdine düştü! Hem ehliyetsiz hem alkollü 2

KADININ DURUMU AĞIR

İhbar üzerine yol ortasında kalan yaralı kadın için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı olan kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Aysun I.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Eşi kamyonetten atladı, kendi sigaranın derdine düştü! Hem ehliyetsiz hem alkollü 3

EŞİ SİGARA DERDİNE DÜŞTÜ

Olayın ardından kadının düştüğü noktanın az ilerisinde durdurulan şirket kamyonetinin sürücüsü E.I. (38), polis ekiplerince kelepçelenerek gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde E.I.'nın ehliyetsiz olduğu ve 1.10 promil alkollü bulunduğu tespit edildi. E.I.'ya farklı maddelerden toplamda 390 bin TL ceza yazıldı.

Eşi kamyonetten atladı, kendi sigaranın derdine düştü! Hem ehliyetsiz hem alkollü 4

Eşinin durumunun ağır olmasına ve bilincinin kapalı olmasına aldırış etmeden araçtan sigaralarını almaya çalışan ve kelepçelenmesine tepki gösteren şüpheli E.I., kendisini gözaltına alan polislere, "Çamlıca'da oturuyorum, babasının yanına götürüyordum. Artık yanlış yapmasın, bayiden topluyorum karımı. Hep erkeğe kelepçe abi" sözleriyle kendisini savundu.
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir sigara Kadın
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