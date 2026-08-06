Kağıt hissinde ekran deneyimi: Huawei MatePad 11.5"S indirimde

Güneşli bir günde dışarıda çalışırken ekrandaki kendi yansımanızı izlemekten işinize odaklanamadığınız oldu mu? İşte, Huawei MatePad 11.5"S bu sorunu ortadan tamamen kaldırıyor: Sıfır parlama ile not alıp çalışabileceğiniz tabletle artık ekran karşısında açı aramaktan kurtulabilirsiniz. İndirim bitmeden bu fırsatı değerlendirmek için hadi, içeriğe geçelim!

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HUAWEI MatePad 11.5 S 2026 Tablet

Huawei MatePad 11.5"S, yenilikçi PaperMatte ekran teknolojisiyle yansımaları ve parlamayı en aza indirerek göz sağlığınızı korurken, adeta gerçek kağıda yazıyormuş hissi veren pürüzsüz bir dokunma deneyimi yaşatıyor. 144 Hz canlı ekran tazeleme hızı sayesinde akıcı görseller sunan cihazın güçlü performansı, uzun ömürlü bataryası ve M-Pencil ile akıllı klavye uyumluluğu sayesinde ister işte ister okulda tüm işlerinizi pratik bir şekilde halledebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Anlatıldığı gibi tam ihtiyaca yönelik, göz yormayan, parlamayan bir tablet. Kasası sert, kuvvetli hissettiriyor. 8 çekirdekli işlemcisi var. Tablet olarak fazlasıyla yeterli."

"Hasarsız çok güzel bir şekilde geldi ve aldığım için çok mutluyum. Derslerimde ve çizimde çok yardımcı oluyor. Bir eksiğini göremiyorum açıkçası, uygulamalar da hallediliyor."

Bu içerik 6 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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