Elon Musk yapay zekadaki büyük tehlikeyi açıkladı

Tesla ve Space X CEO’su Elon Musk yapay zekanın gelecekte insanlık için oluşturabileceği tehlikelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yapay zekanın insanlığın sonunu getirebileceği yönündeki endişelerin kendisine hatırlatılmasının ardından sorulan soruya “Sizi hayal kırıklığına uğratmak istemem ama günün birinde zaten öleceğiz” sözleriyle esprili bir yanıt verdi.

ABD’nin Los Angeles kentinde gerçekleştirilen yapay zeka ve inavasyon zirvesi All-in Summit 2026’ya konuşmacı olarak katılan Musk, yapay zeka teknolojilerindeki hızlı ilerlemenin beraberinde getirdiği riskleri değerlendirdi.

“HEPİMİZ 10 YIL İÇİNDE ÖLECEK MİYİZ?”

Yapay zeka sektöründe son dönemde gündeme gelen tehlikeler kendisine hatırlatılan Elon Musk’a “Hepimiz 10 yıl içinde ölecek miyiz?” sorusu yöneltildi. Yapay zekanın beraberinde getirdiği risklerin ciddi boyutlara ulaşabileceğini işaret eden Musk, “Sizi hayal kırıklığına uğratmak istemem ama günün birinde zaten hepimiz öleceğiz” yanıtını verdi.

Yapay zeka modellerinin gelişimi devam ederken güvenlik önlemlerinin de artırılması gerektiğini belirten Musk, alınmaması durumunda teknolojinin oluşturduğu risklerin giderek büyüyebileceğini söyledi.

Yapay zekanın insanlık açısından nasıl somut bir tehdit haline gelebileceğinin sorulması üzerine Musk, askeri sistemlere dikkat çekti. Musk, “Askeri sistemlerin kontrolünü ele geçirip, örneğin nükleer bir silahın fırlatılması emrini vermesi kötü olur” ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKA ŞİRKETLERİNE KARŞILIKLI DENETİM UYARISI

Open AI tarafından gerçekleştirilen bir siber güvenlik testinde yapay zeka ajanlarının Hugging Face platformunun altyapısındaki sistemleri hedef aldığı siber saldırıları hatırlatan Musk, yeterince gelişmiş yapay zeka modellerinin kendileri için belirlennen kısıtlamaları aşabileceğini savundu.

Musk, bu risklere karşı önde gelen yapay zekan şirketlerinin yeni modellerini kullanıma sunmadan önce birbirlerinin sistemlerini güvenlik testinden geçirmesi gerektiğini belirtti.

Söz konusu yönetimin Çin ile yapılacak bir anlaşmayla uygulanabileceğini ifade eden Musk, büyük yapay zeka şirketleri arasında karşılıklı denetim mekanizmasının mümkün olan en kısa sürede kurulması gerektiğini söyledi.