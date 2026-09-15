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Amca-yeğen kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum'da amca ile yeğeni arasında çıkan tartışmayı ayırmak için araya giren 24 yaşındaki genç, tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olayda yeğen yaralanırken, şüpheli amca jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Amca-yeğen kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, merkez ilçeye bağlı Ömerbey köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş. (26) ile amcası İ.Ş. arasında henüz öğrenilemeyen sebeple tartışma çıktı.

TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay sırasında İ.Ş., tüfekle ateş açtı. Bu sırada amca ile yeğen arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan Celal Atakan (24) ve yeğen M.Ş. tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle yaralandı.

Amca-yeğen kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı 1

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan yaralılardan Celal Atakan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Bacağından vurulan M.Ş.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri şüpheli İ.Ş.'yi gözaltına alındı.
Amca-yeğen kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı 2
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kavga
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