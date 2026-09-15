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Evde çıkan yangında eşi ölmüştü: Cinayet şüphesiyle tutuklandı!

Aydın'ın Efeler ilçesinde 16 Ağustos'ta bir apartman dairesinde çıkan ve Mazlum Çiçek'in hayatını kaybettiği yangının ardından gözaltına alınan eşi D.Ç., cinayet şüphesiyle tutuklandı. Tekerlekli sandalye ile adliyeden çıkarılan D.Ç.; "Ben bir şey yapmadım" diyerek kendisinin masum olduğunu öne sürdü.

Evde çıkan yangında eşi ölmüştü: Cinayet şüphesiyle tutuklandı!

Yangın, geçtiğimiz 16 Ağustos günü Efeler ilçesi İstiklal Mahallesi 1067 Sokak üzerindeki apartmanda gece saatlerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, bir apartman dairesinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangına müdahale eden ekipler, evde bulunan D.Ç. isimli kadını yaralı olarak dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.

KOCASININ CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İtfaiye ekiplerinin evde yaptığı çalışmalarda D.Ç.'nin eşi Mazlum Çiçek'in cansız bedenine ulaşıldı. Yangında hayatını kaybeden Çiçek'in cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından gerekli işlemler için morga kaldırıldı.

Evde çıkan yangında eşi ölmüştü: Cinayet şüphesiyle tutuklandı! 1

YANGIN ÖNCESİ ÇIĞLIK İDDİASI

Bazı görgü tanıklarının ifadelerine göre yangından kısa süre önce evden kadın çığlığı duyulduğu, ardından da daireden alevlerin yükseldiği iddia edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla incelemeler gerçekleştirilirken, ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, evin önündeki ayakkabılığa bırakılmış vaziyette çanta buldu. Çelik kapıyı kırmak için hazırlıklı gelen itfaiye ekipleri o esnada çantanın ucundan dışarıya sarkan anahtarları fark etti. Anahtarı kullanarak eve giren ekipler, yaralı haldeki D.Ç.'yi kurtardı.

Evde çıkan yangında eşi ölmüştü: Cinayet şüphesiyle tutuklandı! 2

GÖZALTI KARARI ÇIKARILDI

Olayın ardından evin önünde adeta kaçmaya hazır halde bırakılan çanta ve valizin bulunması sebebiyle polis ekiplerince inceleme başlatıldı. Mazlum Çiçek'in ölü olarak bulunduğu evin mutfak kapısının da olay anında kilitli olması ve anahtarının da çanta içerinde bulunması üzerine ekipler cinayet şüphesi üzerine yoğunlaştı. Ayrıca kadının para ve ziynet eşyalarını da çantasına koyduğu tespit edildi. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma sürerken, İzmir'de tedavisi devam eden D.Ç. hakkında cinayet şüphesiyle 25 Ağustos günü gözaltı kararı çıkarıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan D.Ç., bugün sabah saatlerinde Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan D.Ç., cinayet şüphesiyle tutuklandı.

"BEN BİR ŞEY YAPMADIM"

Tekerlekli sandalye ile adliyeden çıkarılan D.Ç., "Ben bir şey yapmadım" diyerek kendisinin masum olduğunu öne sürdü. Olayla ilgili yargı süreci devam ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Aydın
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