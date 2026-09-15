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Beşinci kattan düşerek hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Aksaray'da 5. kattaki evlerinin penceresinden aşağıya düşerek hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç kız son yolculuğuna uğurlandı. Zeynep Nazlı Öztaş, Somuncu Baba Külliyesinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ervah Kabristanlığında defnedildi.

Beşinci kattan düşerek hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Olay, dün akşam saatlerinde Paşacık Mahallesi 1683. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanda yaşanmıştı. 18 yaşındaki Zeynep Nazlı Öztaş henüz belirlenemeyen şekilde oturdukları 5. katın penceresinden aşağıya düştü.

BEŞİNCİ KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Genç kız sağlık ekiplerince kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zeynep Nazlı Öztaş, Somuncu Baba Külliyesinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ervah Kabristanlığında defnedildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray cenaze
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