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Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Al-Ruwaili ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Al-Ruwaili ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Al-Ruwaili ile görüştü 1

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Türkiye Genelkurmay Başkanlığı
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