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İtalya ile İspanya arasındaki Sebte gerilimi büyüyor! Sınır kontrolü süresi uzatıldı

İtalya ile İspanya arasındaki sınır kontrolü krizi sürüyor. İtalya, yaz aylarında yaklaşık 70 bin düzensiz göçmenin İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine geçmesi nedeniyle bu ülkeye başlattığı sınır kontrolü uygulamasını 15 gün daha uzattı.

İtalya ile İspanya arasındaki Sebte gerilimi büyüyor! Sınır kontrolü süresi uzatıldı

Fas'taki Fenidek kentinin kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Sebte kentine, 30 ve 31 Temmuz'da yaklaşık 70 bin düzensiz göçmenin yüzerek geçmesi sebebiyle İtalya'nın İspanya ile serbest dolaşımı askıya alma ve deniz ve hava yoluyla seyahat edenlere yönelik sınır kontrolü uygulaması bir süre daha devam edecek.

İtalya ile İspanya arasındaki Sebte gerilimi büyüyor! Sınır kontrolü süresi uzatıldı 1

SÜREYİ UZATTILAR

Madrid'in tepkisini çeken mevcut sınır kontrolü uygulamasının süresi sona ermek üzereyken bugün Roma'dan süre uzatma kararı geldi.
İtalya ile İspanya arasındaki Sebte gerilimi büyüyor! Sınır kontrolü süresi uzatıldı 2

"SIZMA TEHDİDİ DEVAM EDİYOR"

İtalya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, bu sabah İspanya ile hava ve deniz sınır kontrollerinin 15 gün daha uzatıldığını bildirdi. Bu uzatma kararını, Avrupa Komisyonu'na ve AB'deki mevkidaşlarına hitaben yazdığı bir nota ile iletti. Bu tedbir, bu sabah toplanan Göç ve Sınır Güvenliği Analiz Komitesi tarafından yapılan incelemelerin ardından gerekli görüldü. Hem yüksek iç güvenlik riskleri hem de teröristlerin sızma tehdidi devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İtalya ile İspanya arasındaki Sebte gerilimi büyüyor! Sınır kontrolü süresi uzatıldı 3

SEBTE'DEKİ KRİZ İTALYA İLE İSPANYA İLİŞKİLERİNİN GERİLMESİNE YOL AÇMIŞTI

Fas'taki Fenidek kentinin kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Sebte kentine, 30 ve 31 Temmuz'da yaklaşık 70 bin düzensiz göçmen yüzerek geçmişti.

İtalya ile İspanya arasındaki Sebte gerilimi büyüyor! Sınır kontrolü süresi uzatıldı 4

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 88 olarak açıklanmıştı.
İtalya ile İspanya arasındaki Sebte gerilimi büyüyor! Sınır kontrolü süresi uzatıldı 5

Sebte'ye yönelik düzensiz göçmen akını nedeniyle İtalya, 1 Ağustos itibarıyla kara sınırının olmadığı İspanya ile serbest dolaşımı askıya almış ve deniz ve hava yolu ile seyahat edenlere yönelik sınır kontrolü uygulaması başlatmıştı.
İtalya ile İspanya arasındaki Sebte gerilimi büyüyor! Sınır kontrolü süresi uzatıldı 6

İtalya'nın bu kararı, İspanya'nın tepkisini çekmişti. Madrid yönetimi de benzer sürede misillemeye gideceğini ve İtalya'dan İspanya'ya deniz ve hava yoluyla gelecek yolcuların sınır kontrollerine tabi tutulacağını açıklamıştı.
İtalya ile İspanya arasındaki Sebte gerilimi büyüyor! Sınır kontrolü süresi uzatıldı 7


Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İtalya İspanya
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