65 yaşındaki kadının ölümüyle ilgili ağırlaştırılmış müebbet alan sanık tutuklandı

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, "nitelikli cinsel saldırı sonucu ölüme neden olma" suçundan yargılanan Şükrü E.’yi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Sanığa takdiri indirim uygulamayan mahkeme, karar duruşmasına katılmayan Şükrü E.’nin hükümle birlikte tutuklanmasına karar vererek hakkında yakalama emri çıkarmıştı.

65 YAŞINDAKİ KADININ ÖLÜMÜYLE İLGİLİ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALMIŞTI

Mahkemenin 15 Eylül 2026 tarihli yakalama emri doğrultusunda jandarma tarafından yakalanan Şükrü E., Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen sanık tutuklandı.

SANIK TUTUKLANDI

Hatice Temel, 10 Kasım 2023’te Korkuteli ilçesi Avdan Mahallesi’nde ameliyat geçiren okul arkadaşını ziyaret etmek için gittiği evde hayatını kaybetmişti. İddianamede, Şükrü E.’nin, eşinin evde olmadığı sırada Temel’i darbederek nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu belirtilmişti. Dosyaya giren Adli Tıp Kurumu raporunda, darp ve cinsel saldırının oluşturduğu efor ve stresin Temel’in mevcut kronik kalp-damar hastalığını tetiklediği, ölümle saldırı arasında neden-sonuç ilişkisi bulunduğu değerlendirilmişti.

Olayın ardından tutuklanan Şükrü E., bir yılı aşkın süre cezaevinde kaldıktan sonra 14 Kasım 2024’te tahliye edilmiş ve yargılamasına tutuksuz devam edilmişti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır