Kavgayı ayırmak isteyen genç, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Ömerbey köyünde meydana geldi. Mertcan Ş. ile amcası İhsan Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Celal Atakan, kavga eden amca ve yeğeni ayırmak istedi. Bu sırada İlhan Ş.'nin yeğenine av tüfeğiyle ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği Atakan ve İlhan Ş., yaralandı.

KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Celal Atakan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bacağından yaralanan Mertcan Ş.’nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Atakan'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga götürüldü. Olayın ardından İhsan Ş., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır