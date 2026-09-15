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2 kişinin öldüğü silahlı kavgada şüpheliler pencereden atlayıp böyle kaçmış

Fatih'te 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı döviz bürosundaki silahlı kavgaya ilişkin 9 şüpheli yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, olayın ardından 2 kişinin pencereden atlayarak kaçtığı görüldü.

2 kişinin öldüğü silahlı kavgada şüpheliler pencereden atlayıp böyle kaçmış

Olay, saat 13.00 sıralarında Molla Fenari Mahallesi Sofçular Han içerisinde bulunan bir döviz bürosunda meydana geldi. İddiaya göre, bir döviz bürosu sahibiyle müşteri arasında alacak meselesinden tartışma çıktı.

2 kişinin öldüğü silahlı kavgada şüpheliler pencereden atlayıp böyle kaçmış 1

FATİH'TEKİ SİLAHLI ÇATIŞMADA 2 KİŞİ ÖLDÜ

Tartışma çevredekilerinde dahil olmasıyla kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda Adnan Aksoy ile Kadir Aksoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.

2 kişinin öldüğü silahlı kavgada şüpheliler pencereden atlayıp böyle kaçmış 2

OLAYIN ARDINDAN PENCEREDEN ATLAYAN 2 ŞÜPHELİ KAMERADA

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, olayın ardından 2 kişinin pencereden atlayarak kaçtığı görüldü.

2 kişinin öldüğü silahlı kavgada şüpheliler pencereden atlayıp böyle kaçmış 3

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karıştıkları tespit edilen E.A. (19), B.S. (33), O.A. (18), A.D. (26), M.T. (23), R.C. (26), C.P.D. (21) ile birlikte iş yeri sahibi K.E. (40) ve olayda silah kullanan E.A. (50) isimli şüphelileri yakaladı.

2 kişinin öldüğü silahlı kavgada şüpheliler pencereden atlayıp böyle kaçmış 4

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, sahte dolar ele geçirildi.

İŞTE O ANLAR

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Fatih silahlı saldırı
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