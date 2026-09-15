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Romanya’da çiftçiler güvenlik güçleriyle çatıştı: 24 yaralı

Romanya’da çiftçiler ve besiciler, başkent Bükreş’te düzenledikleri protestoda güvenlik güçleriyle çatıştı. Çıkan çatışmada 24 kişi yaralanırken, 26 kişi de gözaltına alındı. Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan, gösteriye ilişkin bir açıklama yayımlayarak, "Meşru bir protestoyu sokak çatışmalarına dönüştürmeye yönelik her teşebbüsü kesin bir dille kınıyorum. Saldırganlık ve vandalizm eylemleri ağır bir şekilde cezalandırılmalıdır" dedi.

Romanya’da çiftçiler güvenlik güçleriyle çatıştı: 24 yaralı

Romanya'nın dört bir yanından gelen binlerce çiftçi ve besici, hayvan hastalıkları nedeniyle canlı küçükbaş hayvan ihracatının durdurulması, itlaf politikaları sonrası tazminat ödemelerine ilişkin memnuniyetsizlik ve veterinerlik kurumuna duyulan güvensizlik nedeniyle başkent Bükreş’teki Victoriei Meydanı’nda protesto düzenledi.

Romanya’da çiftçiler güvenlik güçleriyle çatıştı: 24 yaralı 1

ROMANYA'DA GERGİNLİK: ÇİFTÇİLERLE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ÇATIŞTI

Protestoda göstericiler, hükümete canlı hayvan ihracatının önündeki yasakların kaldırılması çağrısı yaptı. Gösteri çerçevesinde ayrıca devlet desteğinin yetersizliği, artan vergiler ve tarım sektörüne yüklenen mali yükler de protesto edildi.

Romanya’da çiftçiler güvenlik güçleriyle çatıştı: 24 yaralı 2

Göstericiler, meydandaki araç trafiğini engellemek amacıyla meydanın farklı noktalarına gruplar halinde dağıldı. Güvenlik güçleri, göstericilere müdahale etmek için göz yaşartıcı gaz kullandı. Protesto sırasında göstericilerden bazılarının güvenlik güçlerine şişe ve benzeri cisimler atması ve bir grubun güvenlik kordonunu kırmaya çalışmasıyla birlikte güvenlik güçleri ve göstericiler arasında çatışma çıktı.

Romanya’da çiftçiler güvenlik güçleriyle çatıştı: 24 yaralı 3

24 KİŞİ YARALANDI 26 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olaylar sonucu 24 kişi yaralanırken, yaralılardan 4’ü tedavi için hastaneye kaldırıldı. Bükreş Jandarması, olaylar nedeniyle 26 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Romanya’da çiftçiler güvenlik güçleriyle çatıştı: 24 yaralı 4

"SALDIRGANLIK VE VANDALİZM EYLEMLERİ, AĞIR BİR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALIDIR"

Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan, gösteriye ilişkin bir açıklama yayımlayarak, "Meşru bir protestoyu sokak çatışmalarına dönüştürmeye yönelik her teşebbüsü kesin bir dille kınıyorum. Saldırganlık ve vandalizm eylemleri ağır bir şekilde cezalandırılmalıdır. Şiddete teşvik ve sorumsuz siyasetçilerin toplumsal gerilimi tırmandırma girişimleri kabul edilemez" dedi.

Romanya’da çiftçiler güvenlik güçleriyle çatıştı: 24 yaralı 5

Muhalefetteki aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) lideri George Simion ise jandarmayı ölçüsüz güç kullanmakla suçlayarak, olayların insanların hükümete karşı sabırlarının tükenmeye başladığının göstergesi olduğunu savundu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Çiftçi Romanya
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