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Yeni Parti'nin 'isim değişikliği' kararı belli oldu!

Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın isim değişikliği yapılması yönünde gönderdiği tebligatın ardından kararını verdi.

Yeni Parti'nin 'isim değişikliği' kararı belli oldu!
Devrim Karadağ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın isim değişikliği yapılması yönünde gönderdiği tebligatın ardından "Yeni Parti isim mi değiştirecek? " sorusu gündeme gelmişti. Hatta iki alternatif ismin masada olduğu iddia edilmişti.

YENİ PARTİ KARARINI VERDİ

Yeni Parti kurmayları, iki parti arasındaki isim benzerliğinin Siyasi Partiler Kanunu'nda tariflenen "iltibas" kapsamında değerlendirilemeyeceğini, iki partinin kısaltmalarının da aynı olmadığına işaret etti.

Yeni Parti nin isim değişikliği kararı belli oldu! 1

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI BEKLENECEK

Yeni Parti kurmayları, iki parti arasında bir isim benzerliği bulunmadığını, "YENİ Parti" isminin Siyasi Partiler Kanunu'nun "Kullanılmayacak parti adları" başlıklı 96'ncı maddesinde tariflenen iltibas kapsamında değerlendirilemeyeceğini, iki partinin kısaltmalarının da aynı olmadığını savunarak, nihai mercii olan Anayasa Mahkemesi'nin kararını vermesini bekleyecek.

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Yüksek Mahkeme, Yeni Parti’nin savunmasını aldıktan sonra yaptığı incelemede hukuka aykırı bir durum tespit etmesi halinde, söz konusu aykırılığın giderilmesi amacıyla partiye ihtar verebilecek.

İHTAR GELİRSE...

AYM’nin ihtar kararı vermesi halinde Yeni Parti’nin parti adını değiştirmesi gerekecek. Parti yönetimi ise şu aşamada böyle bir karar çıkmasını beklemediklerini, ancak AYM tarafından ihtar verilmesi durumunda isim değişikliğine gideceklerini belirtiyor.

Yeni Parti nin isim değişikliği kararı belli oldu! 2

Parti kurmayları, AYM kararının kasım ayında yapılması planlanan 1. Kurultay’dan önce çıkması halinde isim değişikliğinin Kurucular Kurulu kararıyla gerçekleştirilebileceğini ifade ediyor. Kararın kurultay sonrasında verilmesi durumunda ise isim değişikliği için olağanüstü kurultay yapılabileceği belirtiliyor.

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