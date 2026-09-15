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Yeni Parti'nin ismimi değişiyor? Tebligat geldi, iki seçenek masada

Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti'nin ismi tehlikeye girdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yeni Parti'ye "Adınızı değiştirin" tebligatı gönderdiği belirtilirken, "Yeni Parti'nin ismi mi değişecek?" sorusu gündem geldi. Kulislerde alternatif olarak iki seçeneğin masada olduğu konuşuluyor.

Yeni Parti'nin ismimi değişiyor? Tebligat geldi, iki seçenek masada
Devrim Karadağ

CHP'deki butlan sürecinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Özgür Özel ve beraberindeki isimler, 24 Temmuz 2026'da Yeni Parti'yi kurmuştu. CHP'den ayrılan 91 milletvekili de partinin kurucular kurulunda yer almıştı.

YENİ PARTİ'NİN İSMİ Mİ DEĞİŞECEK?

Ancak yeni siyasi oluşumun kuruluşunun ardından bu kez parti ismi tartışılmaya başlandı. "Yeni" ifadesinin Yenilik Partisi'nin ismiyle benzerlik taşıdığı gerekçesiyle Yeni Parti adına itiraz geldi.

YARGITAY'DAN TEBLİGAT: "ADINIZI DEĞİŞTİRİN"

Yenilik Partisi'nin başvurusu üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yeni Parti'ye "Adınızı değiştirin" tebligatı gönderdiği belirtildi. Böylece partinin mevcut ismini kullanıp kullanamayacağı tartışması ortaya çıktı.

Yeni Parti nin ismimi değişiyor? Tebligat geldi, iki seçenek masada 1

İKİ SEÇENEK MASADA

Sözcü TV'deki canlı yayına katılan İsmail Saymaz, Yeni Parti yönetiminin önünde iki seçenek olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ben bugün CHP'li, yeni partili iki önemli yetkiliyle bu konuyu konuştum. “Nasıl hareket edeceksiniz?” diye sordum. Önlerinde iki yol var.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebligatının doğrudan bir yaptırımı yok.

Yeni Parti nin ismimi değişiyor? Tebligat geldi, iki seçenek masada 2

“HALKIN YENİ PARTİSİ” YA DA "DEĞİŞİM PARTİSİ"

Bir, 'Bu ismi kullanamazsınız, revize etmelisiniz.' yönündeki uyarıya uyarlar. Uyarıyı dikkate alırlar, isimlerini değiştirirler. Birinci senaryo bu olabilir. Bunun için de Kurucular Kurulunun toplanıp partinin ismini değiştirmesi ya da partinin ismine bir ekleme yapması icap eder. Mesela 'Halkın Yeni Partisi' gibi bir isim, yani tek başına 'Yeni' değil, önüne arkasına başka bir kelime koyarak bir formül bulabilirler ya da 'Yeni' isminden tamamen değiştirebilirler. Burada da başka senaryolardan bahsediliyor. Örneğin Değişim Partisi."

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Yeni Parti
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