Jigolo ağı deşifre oldu! Genç erkek fotoğrafları gönderip, müşteri başına komisyon alıyormuş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ailem Güvende" soruşturması dosyasına giren ifadede kimliği gizlenen şüpheli, E.T. ile çalıştığı iş yerine müşteri olarak gelmesi üzerine tanıştığını anlattı.

Bir süre sonra kalacak yeri olmadığı için E.T.'nin evinde kaldığını, bu dönemde maddi sıkıntı yaşadığını belirten şüpheli, borçlarını ödeyebilmek amacıyla kredi çektiğini ve daha sonra E.T.'den yardım istediğini söyledi.

"PARA KARŞILIĞI ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIMI İSTEDİ"

Şüpheli, E.T.'nin kendisini bir iş insanıyla tanıştırdığını, daha sonra ise kendisinden para karşılığı kullanmak üzere çıplak fotoğraflar istediğini beyan etti.

"İKİ ERKEKLE İLİŞKİYE GİRDİM"

İfade tutanağına göre şüpheli, maddi sıkıntı içinde olduğu için söz konusu fotoğrafları gönderdiğini, ardından E.T.'nin yönlendirmesiyle iki ayrı tarihte tanımadığı iki erkekle para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğini anlattı.

MÜŞRETİ BAŞINA KOMİSYON

Her iki kişiden toplam 6 bin lira aldığını ifade eden şüpheli, E.T.'nin kendisine "bu işe devam ederse yönlendirdiği müşterilerden kişi başına komisyon alacağını" söylediğini kaydetti.

"JİGOLOLUK YAPARDI"

Şüpheliye para karşılığı cinsel ilişkiye giren veya bu kişileri başkalarına yönlendiren şahısları tanıyıp tanımadığı soruldu. Kimliği gizlenen şüpheli, "E.T. isimli şahıs hem jigololuk yapar hem de kız arkadaşını pazarlıyordu. Beni bu yola sürüklemeye çalışan da kendisiydi. Başkalarını da yönlendirme yapmaktaydı" şeklinde beyanda bulundu.

WHATSAPP GRUBUNDA GENÇ ERKEKLERİN FOTOĞRAFLARI

Dosyadaki ifadenin dikkat çekici bölümlerinden biri de organizasyonun sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden yürütüldüğüne ilişkin beyanlar oldu. Şüpheli, E.T.'nin üyesi olduğu bir WhatsApp grubuna kendisi gibi çalıştırılmak istenen genç erkeklerin fotoğraflarının gönderildiğini beyan etti.

Şüpheli, ifadesinde E.T.'nin gruba gençlerin fotoğraflarını gönderdiğini, buradan müşteri bulunduğunu ve görüşme için iletişim bilgilerinin paylaşıldığını söyledi. Bu beyan, soruşturma makamlarının para karşılığı cinsel ilişki organizasyonunun yalnızca bireysel ilişkilerden ibaret olup olmadığı, dijital bir ağ üzerinden sistematik şekilde yürütüldüğü üzerinde durmasına neden oldu.

"HARÇLIK" ADI ALTINDA 13 BİN LİRA

Kimliği gizlenen şüpheli, cinsel ilişki yaşadığı iş insanından maddi sıkıntı yaşadığı dönemde para aldığını söyledi. İfade tutanağında şüpheli, iş insanından çıplak fotoğraflar karşılığında "harçlık" adı altında toplam yaklaşık 13 bin lira aldığını beyan etti.

Dosyada yer alan WhatsApp yazışmalarına ilişkin sorular üzerine ise şüpheli, kendisine gönderilen paraların görüşme içerikleri ve planlanan buluşmalar kapsamında gönderildiğini anlattı. Şüpheli, iş insanından başka bir erkekle görüşme ayarlamasını istediğine ilişkin soruya ise o tarihte böyle bir kişi ayarlamadığını, yalnızca bu yönde bir soru sorulduğunu ifade etti. Şüpheli, beyanının birçok bölümünde maddi sıkıntı içinde olduğunu vurgulayarak, para karşılığı cinsel ilişkiye girmesinin ekonomik güçlük nedeniyle olduğunu savundu. İfadesinin sonunda şüpheli, kendisini bu sürece E.T'nin yönlendirdiğini, çevresindeki kişilerin maddi durumundan yararlanarak bu işe teşvik edildiğini öne sürdü. Şüpheli, kendisinin başkalarını para karşılığı cinsel ilişkiye yönlendirmediğini, yer veya imkan sağlamadığını savundu.

İfade tutanağında şüpheliye suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya örgüte üye olmak, Dernekler Kanunu’na muhalefet, uyuşturucu madde kullanmak ve kabul etmek, müstehcenlik ve fuhuş suçlamalarının yöneltildiği öğrenildi. Soruşturma makamlarının ifadede geçen müşteri yönlendirme ağı, para transferleri, WhatsApp grupları, dijital yazışmalar ve bağlantılı kişileri mercek altına aldığı öğrenildi.

Savcılığın para karşılığı erkek temininin belirli kişiler üzerinden sistematik biçimde organize edilmesi, yönlendirme karşılığında komisyon alınması ve dijital gruplar üzerinden müşteri ağı kurulması konularını araştırdığı kaydedildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır