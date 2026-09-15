İBB Meclisi'nde gerginlik! 'Senin kocan nerede?' dedi ortalık karıştı

İBB Meclis toplantısında gergin dakikalar yaşandı. Eylül ayı oturumunda, AK Partili bir meclis üyesi, CHP’li kadın meclis üyesine "Senin kocan nerede?" sözleriyle çıkıştı. Bir anda ortalık gerilince İBB Başkanvekili Nuri Aslan araya girerek, AK Partili üyenin sözlerine tepki gösterdi.

"İNSANA YAKIŞMAZ, AYIPTIR"

İnsan onurunu ve emeğini savunmanın esas olduğunu belirten Aslan, meclis kürsüsünden şu ifadeleri kaydetti:

"Kıymetli meclis üyeleri. Hepimizin ailesi var. Cenab-ı Allah kulu zengin de yapar, fakir de. Düşürür de, kaldırır da. Birinin durumuyla alay etmek, gırgır geçmek, birini küçük düşürmeye çalışmak, 'Eşin nerede, kocan nerede?' diye sormak insana yakışmaz, ayıptır, ahlaksızlıktır. Ahlaksızlıktır. Ne demek 'Kocan nerede?' ya? Sen kimsin, böyle bir soruyu soruyorsun?"

"TÜM KADINLARDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Aslan, yaşanan cinsiyetçi tutum karşısında tüm kadınlar adına özür dileyerek konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bir kadının bir kadına böyle bir konuşma yapmasını 2026 yılında etik bulmuyorum, doğru bulmuyorum tüm kadınlardan İBB Başkanvekili olarak özür diliyorum. İnsanın insana saygısı olması lazım."