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İBB Meclisi'nde gerginlik! 'Senin kocan nerede?' dedi ortalık karıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Eylül ayı oturumu hararetli dakikalara sahne oldu. AK Partili bir meclis üyesinin tartışma sırasında CHP'li meclis üyesine 'Senin kocan nerede' demesi ortalığı karıştırdı. İBB Başkanvekili Nuri Aslan araya girerek, "Ayıptır, ahlaksızlıktır" dedi.

İBB Meclisi'nde gerginlik! 'Senin kocan nerede?' dedi ortalık karıştı
Ufuk Dağ

İBB Meclis toplantısında gergin dakikalar yaşandı. Eylül ayı oturumunda, AK Partili bir meclis üyesi, CHP’li kadın meclis üyesine "Senin kocan nerede?" sözleriyle çıkıştı. Bir anda ortalık gerilince İBB Başkanvekili Nuri Aslan araya girerek, AK Partili üyenin sözlerine tepki gösterdi.

İBB Meclisi nde gerginlik! Senin kocan nerede? dedi ortalık karıştı 1

"İNSANA YAKIŞMAZ, AYIPTIR"

İnsan onurunu ve emeğini savunmanın esas olduğunu belirten Aslan, meclis kürsüsünden şu ifadeleri kaydetti:

İBB Meclisi nde gerginlik! Senin kocan nerede? dedi ortalık karıştı 2

"Kıymetli meclis üyeleri. Hepimizin ailesi var. Cenab-ı Allah kulu zengin de yapar, fakir de. Düşürür de, kaldırır da. Birinin durumuyla alay etmek, gırgır geçmek, birini küçük düşürmeye çalışmak, 'Eşin nerede, kocan nerede?' diye sormak insana yakışmaz, ayıptır, ahlaksızlıktır. Ahlaksızlıktır. Ne demek 'Kocan nerede?' ya? Sen kimsin, böyle bir soruyu soruyorsun?"

İBB Meclisi nde gerginlik! Senin kocan nerede? dedi ortalık karıştı 3

"TÜM KADINLARDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Aslan, yaşanan cinsiyetçi tutum karşısında tüm kadınlar adına özür dileyerek konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bir kadının bir kadına böyle bir konuşma yapmasını 2026 yılında etik bulmuyorum, doğru bulmuyorum tüm kadınlardan İBB Başkanvekili olarak özür diliyorum. İnsanın insana saygısı olması lazım."

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Anahtar Kelimeler:
ibb istanbul büyükşehir belediyesi meclis Nuri Aslan
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