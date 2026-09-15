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Manyas’ta otomobil motoiklete çarptı: 1 ölü

Balıkesir’in Manyas ilçesinde otomobilin plakasız motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 65 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Manyas’ta otomobil motoiklete çarptı: 1 ölü

Balıkesir’in Manyas ilçesinde otomobilin plakasız motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 65 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Manyas-Gönen kara yolunun 5. kilometresinde, kırsal Börülceağaç Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Manyas’tan Gönen istikametine seyir halinde olan M.A.D. yönetimindeki otomobil, Börülceağaç Mahallesi’nden çıkıp kara yolunun karşısına geçmeye çalışan Hikmet Işık (65) idaresindeki plakasız motosiklete çarptı.

Manyas’ta otomobil motoiklete çarptı: 1 ölü 1

Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hikmet Işık, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Manyas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adam, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Meydana gelen ölümlü kazayla ilgili Manyas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Manyas kaza
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