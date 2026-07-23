Yarı fiyatına kamp keyfi! Uniqamp sandalye sınırlı süreyle indirimde

Doğada vakit geçirirken bel ağrılarıyla ya da dayanıksız sandalyelerle uğraşmak istemiyorsanız sizin için harika bir haberimiz var. Uniqamp kamp sandalyesi; suya dayanıklı ve ergonomik tasarımıyla açık havada büyük konfor sunuyor. Kamp keyfinizi katlayan sandalye yarı fiyatına düşmüşken değerlendirmeyi unutmayın!
Yırtılmaya ve suya dayanıklı 600D Oxford kumaşı ile nefes alabilir uzun ömürlü bir kullanım sunan Uniqamp Kamp Sandalyesi, hafif ama son derece güçlü alüminyum alaşımlı iskeletiyle 90 kg taşıma kapasitesine sahip. Ergonomik tasarımı ve yumuşak kolçakları ile entegre bardaklığıyla içeceğinizi her an elinizin altında tutan sandalyenin kompakt yapısı ve entegre taşıma askısı sayesinde saniyeler içinde katlayıp dilediğiniz her yere pratikçe taşıyabilirsiniz.
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Bu içerik 23 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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