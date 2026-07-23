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Yarı fiyatına kamp keyfi! Uniqamp sandalye sınırlı süreyle indirimde
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Yarı fiyatına kamp keyfi! Uniqamp sandalye sınırlı süreyle indirimde

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Hafta sonu tatilleri, keyifli bir pazar pikniği ya da sahilde arkadaşlarla toplanılan akşamlar... Doğada vakit geçirmeyi seven biriyseniz o anın tadını tam anlamıyla çıkarmanın sırrı arkanıza yaslanıp anı yaşamaktan geçiyor. Uniqamp kamp sandalyesi de omuzunuza takıp dilediğiniz her yere kolayca taşıyabileceğiniz, içeceğinizi yudumlarken açık havanın keyfini doyasıya sürebileceğiniz harika bir eşlikçi. Yarı fiyatına yakalamak için hadi, içeriğe geçelim!

Doğada vakit geçirirken bel ağrılarıyla ya da dayanıksız sandalyelerle uğraşmak istemiyorsanız sizin için harika bir haberimiz var. Uniqamp kamp sandalyesi; suya dayanıklı ve ergonomik tasarımıyla açık havada büyük konfor sunuyor. Kamp keyfinizi katlayan sandalye yarı fiyatına düşmüşken değerlendirmeyi unutmayın!

Uniqamp ® Eco™ Pratik Portatif Katlanır Kamp Sandalyesi

Yarı fiyatına kamp keyfi! Uniqamp sandalye sınırlı süreyle indirimde 1

Yırtılmaya ve suya dayanıklı 600D Oxford kumaşı ile nefes alabilir uzun ömürlü bir kullanım sunan Uniqamp Kamp Sandalyesi, hafif ama son derece güçlü alüminyum alaşımlı iskeletiyle 90 kg taşıma kapasitesine sahip. Ergonomik tasarımı ve yumuşak kolçakları ile entegre bardaklığıyla içeceğinizi her an elinizin altında tutan sandalyenin kompakt yapısı ve entegre taşıma askısı sayesinde saniyeler içinde katlayıp dilediğiniz her yere pratikçe taşıyabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün bence tam f/p ürün. Yıllardır kamp yaparım, evdeki koltuk rahatlığını da elbette bunlardan alamazsın ama bence gayet kullanışlı. Hem cırtlı hem sandalyede taşıma askısı var hem de kılıfı. Nasıl kullanmak isteyeceğin kullanıcı tercihine bırakılmış."
  • "Gerçekten harika çok sağlam, paketleme, teslimat her şey çok iyiydi. Dandik sandalye alıp 1 sene kullanmaktansa biraz fazlasını verin ömürlük olsun, gerçekten çok sağlam harika!"
Ürünü İncele

Bu içerik 23 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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