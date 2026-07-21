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Columbia'dan Levi's'a haftanın en cazip kampanyaları burada!
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Columbia'dan Levi's'a haftanın en cazip kampanyaları burada!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Haftanın en çok ses getiren fırsatları ve kaçırılmayacak kampanyaları başladı! Ev teknolojilerinden modaya, outdoor tutkunlarının favorilerinden lüks güzellik ürünlerinden kadar pek çok markada büyük indirimler bulunuyor. Columbia’nın zorlu hava koşullarına meydan okuyan dayanıklı koleksiyonlarından Levi's’ın zamansız denim tasarımlarına, Altınyıldız Classic’in şık erkek giyiminden Versace parfümlere kadar bu haftanın öne çıkan fırsatlarını incelemek için içeriğe geçelim!

Bu hafta kalitesiyle adından söz ettiren Columbia, Levi's ve Under Armour gibi giyim devleri gardırobunuza yenilik katarken evinizde konfor ve eğlenceyi artıracak Shark, Tchibo ve LEGO kampanyaları alışveriş keyfini ikiye katlıyor. Bütçe dostu kuponlar, sepette net indirimler ve hediye fırsatlarıyla dolu haftanın öne çıkan markalarını incelemek ve favori ürünlerinizi tükenmeden yakalamak için detaylara göz atmayı unutmayın!

Columbia’da %60 net indirim başladı!

Columbia dan Levi s a haftanın en cazip kampanyaları burada! 1

Açık hava maceralarında ve günlük kullanımda sunduğu üstün koruma, dayanıklılık ve yenilikçi teknolojileriyle öne çıkan Columbia, doğaseverlerin vazgeçilmez markaları arasında yer alıyor. Zorlu hava koşullarına uygun kaliteli giyim ve ayakkabı ürünleriyle tanınan markada şimdi %60 net indirim fırsatı başladı. Gardırobunuzu yüksek dış giyim ve outdoor ürünleriyle yenilemek için bu büyük indirimi kaçırmayın

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Versace parfümlerde %25'e varan indimli fiyatlar

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Versace; Bright Crystal, Eros ve Dylan Blue gibi efsaneleşmiş ikonik parfümleriyle imza kokuların adresi olmaya devam ediyor. Kalıcı esansları, büyüleyici koku piramitleriyle öne çıkan Versace parfümlerinde simdi %25'e varan indirim fırsatları başladı. Hem kendinizi şımartmak hem de sevdiklerinize unutulmaz bir hediye sunmak için kaçırılmayacak bu fırsatı hemen keşfedin!

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Levi's %50’ye varan harika indirimler burada

Columbia dan Levi s a haftanın en cazip kampanyaları burada! 3

Zamansız modelleriyle giy çık konforu sunan Levi's, yıllardır eskimeyen kaliteli denim tasarımları ve rahat kesimleriyle günlük şıklığın simgesi olmaya devam ediyor. Dayanıklı kumaş yapısı ve ikonik tasarımlarıyla her döneme damga vuran markada %50’ye varan harika fırsatlar başladı. Tarzınıza güç katacak denim parçaları kaçırmamak için hemen inceleyin!

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Shark Ninja'da %35'e varan sevindiren fırsatlar!

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Ev teknolojilerinde sunduğu yüksek performans ve pratik çözümlerle öne çıkan Shark, yenilikçi elektronik ürünleriyle dikkat çekiyor. Markanın temizlikten mutfağa pek çok cihazında %35'e varan indirimlerle sevindiren fırsatlar sunuluyor. Evinizde konforu artıracak elektronik çözümleri keşfetmek için tıklayın.

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Tchibo'da tüm indirimlere ek kupon!

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Aromatik kahvelerinin yanında giyim ve mutfak gereçlerine kadar geniş ürün yelpazesiyle öne çıkan Tchibo'da sınırlı süre için geçerli tüm indirimlere ek olarak kupon fırsatı başladı. Ürünleri incelemek için hadi, linke tıklayın!

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Penti tüm plaj ürünlerinde 2 al 1öde

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Şık, rahat ve renkli tasarımlarıyla plaj modasının vazgeçilmez markalarından biri olan Penti, yaz sezonunda stilini yansıtmak isteyenlere zengin seçenekler sunuyor. Plaj keyfini ve yaz şıklığını katlayan tüm plaj ürünlerinde geçerli 2 al 1 öde kampanyasını kaçırmamak için hemen sepetinizi yapın!

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LEGO setlerinde %20 net indirim!

Columbia dan Levi s a haftanın en cazip kampanyaları burada! 7

Hayal gücünü, yaratıcılığı ve odaklanmayı destekleyen efsanevi yapım setleriyle hem çocukların hem de yetişkinlerin tutkusu olan LEGO, her yaşa hitap eden temalarıyla öne çıkıyor. Eğlence ve koleksiyon dünyasının vazgeçilmezi olan seçili LEGO setlerinde sepette %20'den başlayan indirimiyle sevdiklerinize ya da kendinize unutulmaz bir hediye vermek için hemen göz atın.

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Altınyıldız Classic'te tüm fırsatlara ek AC250 kodu

Columbia dan Levi s a haftanın en cazip kampanyaları burada! 8

Altınyıldız Classic, takım elbiseden günlük şıklığa kadar erkeğin gardırobundaki her ihtiyaca hitap ediyor. Kaliteli kumaş yapısı ve konforlu kesimleriyle öne çıkan markada, sepette %10 indirim ve 2 al %5 ekstra indirim kampanyalarına ek olarak uygulanan AC250 kodu ile alışverişinizi çok daha cazip hale getirebilirsiniz.

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Under Armour 2. ürüne %50 indirim

Columbia dan Levi s a haftanın en cazip kampanyaları burada! 9

Spor performansını en üst seviyeye çıkaran yenilikçi kumaş teknolojileri ve ergonomik tasarımlarıyla öne çıkan Under Armour, aktif yaşamı benimseyenlerin vazgeçilmez markası. Dayanıklı ve konforlu spor giyim ürünleriyle dikkat çeken markada 2. ürüne %50 indirime ek tüm ürünlerde 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL indirim uygulanıyor. Avantajlı fiyatlar için fırsatları inceleyin!

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Yves Saint Laurent yaz favorilerinde %40'a varan indirim

Columbia dan Levi s a haftanın en cazip kampanyaları burada! 10

Yves Saint Laurent ikonik imza ürünlerinde %40'a varan indirim avantajı başladı. Libre parfüm serisinden Loveshine rujlara ve ikonik Make Me Blush allıklara kadar markanın en çok ses getiren ürünlerinde kaçırılmayacak indirim ve özel hediye fırsatlarını kaçırmamak için hemen göz atın:

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Bu içerik 21 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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columbia
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