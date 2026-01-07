Hem şıklık hem performans isteyenlere özel Under Armour ayakkabının fiyatı düştü!

Doğru ayakkabı seçimi, uzun vadede ayak sağlığınızı doğrudan etkileyen bir yatırımdır. Ayak yapınıza mükemmel uyum sağlarken her türlü zeminde size maksimum destek sunan bir ayakkabı arıyorsanız Under Armour'un her adımda güç veren UA Charged Pursuit 3 modelindeki stoklarla sınırlı fırsatı hemen keşfedin!

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Under Armour indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Under Armour UA Charged Pursuit 3 Big Logo Erkek Spor Ayakkabı

Esneklik ve yastıklama arasında mükemmel bir denge arayanlar için tasarlanan UA Charged Pursuit 3 ayakkabının üst kısmındaki yüksek performanslı file kumaş, en yoğun günlerde bile maksimum nefes alabilirlik sağlayarak ayağınızın serin kalmasına yardımcı olur. Orta tabanda kullanılan Charged Cushioning® teknolojisiyle darbe etkilerini emerek enerjiyi hıza dönüştürürken bilek kısmındaki dolgularla konforunuzu bir üst seviyeye taşıyan ayakkabı, dayanıklı dış tabanı sayesinde de farklı zeminlerde üstün tutuş performansı sergiler.

Kullanıcılar ne diyor?

"Burada yazılanları okuyup 42 yerine 43 numara aldım ve tam oldu. Yani söylendiği gibi 1 numara büyük almakta fayda var. Bunun dışında orijinal Under Armour kalitesi. Amazon sayesinde mağaza fiyatının yarısına aldım.”

“Rahatlık ve görünüş tam istediğim gibi. Numarası ayağıma tam uyum sağladı. Hızlı, kaliteli ve güvenli kargolama için çok teşekkürler.”

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 7 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.