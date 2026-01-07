Gün boyu konfor arayanlara müjde: Camper botta sezonun en iyi fiyatı

Doğru bot tercihi, yoğun tempoda yorgunluğu en aza indiren en önemli eşyalardan biri. Estetik tasarımı teknik mükemmellikle buluşturan bir parçaysa gardırobunuzun en uzun ömürlü yatırımı olacaktır. Bu noktada öne çıkan Camper Pix Berlin, sunduğu üstün konfor ve modern görünümüyle standartları yeniden belirliyor. Bu benzersiz Camper bot modelinde şu an özel bir indirim var detayları keşfetmek için içeriğe geçelim!

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Camper indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Hem ofis şıklığında hem de günlük kombinlerde: Camper Pix Berlin Kahverengi Nubuk Orta Boy Erkek Bot

Camper Pix Berlin, kahverengi dana derisi nubuk sayasıyla hem sofistike bir görünüm hem de üstün dayanıklılık sunuyor. XL EXTRALIGHT® EVA dış tabanı sayesinde şaşırtıcı derecede hafif bir yapıya sahip olan bu orta boy bot, OrthoLite® Recycled™ iç tabanlığıyla gün boyu maksimum yastıklama ve nefes alabilirlik sağlıyor. %100 geri dönüştürülmüş polyester astarı ile çevre dostu bir yaklaşımı benimseyen model, 4,5 cm’lik ideal topuk yüksekliğiyle postürünüzü desteklerken stilinizle de mükemmel bir uyum yakalıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok rahat bir ayakkabı, yandan fermuarlı olması çok iyi olmuş. Sakın kalın çorapla giyerim falan diye biraz büyük almayın, tam numaranızı alın çünkü kalıbı büyük. Örneğin ben Nike'da vb. 43 giyerim, Camper'da hep 42."

"Bu hem şık hem de rahat botlara bayılıyorum! Şehirde gezintiye çıkmak ve gece dışarı çıkmak için harikalar."

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 7 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.