Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Gün boyu konfor arayanlara müjde: Camper botta sezonun en iyi fiyatı
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gün boyu konfor arayanlara müjde: Camper botta sezonun en iyi fiyatı

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış ve geçiş mevsimlerinde kaliteli bir bot seçimi, sadece ayak sağlığınızı korumakla kalmaz aynı zamanda gün boyu enerjinizi ve özgüveninizi de yükseltir. Hem dayanıklılığıyla yıllara meydan okuyan hem de stiliyle fark yaratan bir model arayışındaysanız Camper Pix Berlin tüm bu beklentilerinizi fazlasıyla karşılıyor. Bu ikonik bot modeli büyük bir indirime girmişken gelin tüm detaylara ve ürün özelliklerine birlikte göz atalım.

Doğru bot tercihi, yoğun tempoda yorgunluğu en aza indiren en önemli eşyalardan biri. Estetik tasarımı teknik mükemmellikle buluşturan bir parçaysa gardırobunuzun en uzun ömürlü yatırımı olacaktır. Bu noktada öne çıkan Camper Pix Berlin, sunduğu üstün konfor ve modern görünümüyle standartları yeniden belirliyor. Bu benzersiz Camper bot modelinde şu an özel bir indirim var detayları keşfetmek için içeriğe geçelim!

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Camper indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Hem ofis şıklığında hem de günlük kombinlerde: Camper Pix Berlin Kahverengi Nubuk Orta Boy Erkek Bot

Gün boyu konfor arayanlara müjde: Camper botta sezonun en iyi fiyatı 1

Camper Pix Berlin, kahverengi dana derisi nubuk sayasıyla hem sofistike bir görünüm hem de üstün dayanıklılık sunuyor. XL EXTRALIGHT® EVA dış tabanı sayesinde şaşırtıcı derecede hafif bir yapıya sahip olan bu orta boy bot, OrthoLite® Recycled™ iç tabanlığıyla gün boyu maksimum yastıklama ve nefes alabilirlik sağlıyor. %100 geri dönüştürülmüş polyester astarı ile çevre dostu bir yaklaşımı benimseyen model, 4,5 cm’lik ideal topuk yüksekliğiyle postürünüzü desteklerken stilinizle de mükemmel bir uyum yakalıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok rahat bir ayakkabı, yandan fermuarlı olması çok iyi olmuş. Sakın kalın çorapla giyerim falan diye biraz büyük almayın, tam numaranızı alın çünkü kalıbı büyük. Örneğin ben Nike'da vb. 43 giyerim, Camper'da hep 42."
  • "Bu hem şık hem de rahat botlara bayılıyorum! Şehirde gezintiye çıkmak ve gece dışarı çıkmak için harikalar."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Gün boyu konfor arayanlara müjde: Camper botta sezonun en iyi fiyatı 2

Bu içerik 7 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Hem spor hem şık: Camper erkek deri ayakkabı fırsatı kaçmaz

Hem spor hem şık: Camper erkek deri ayakkabı fırsatı kaçmaz

 Hafif, güvenli ve geniş iç hacmiyle bir bavuldan fazlası!

Hafif, güvenli ve geniş iç hacmiyle bir bavuldan fazlası!

 Kışın zorlu hava koşullarına kökten çözüm: CAMPER bot fırsatını kaçırmayın

Kışın zorlu hava koşullarına kökten çözüm: CAMPER bot fırsatını kaçırmayın

 Sırt çantasında ezber bozan dayanıklılık: SAMSONITE

Sırt çantasında ezber bozan dayanıklılık: SAMSONITE

 Performans ve konfor tek bir cekette: Under Armour

Performans ve konfor tek bir cekette: Under Armour

 Ayaklarınızın bir numaralı dostu GoWith çoraplarda indirim var!

Ayaklarınızın bir numaralı dostu GoWith çoraplarda indirim var!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
camper camper ayakkabı camper bot camper erkek ayakkabı
İş birliği İçerikleri
Bugün ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

Bugün ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

Hafif, güvenli ve geniş iç hacmiyle bir bavuldan fazlası!

Hafif, güvenli ve geniş iç hacmiyle bir bavuldan fazlası!

Performans ve konfor tek bir cekette: Under Armour

Performans ve konfor tek bir cekette: Under Armour

Hem spor hem şık: Camper erkek deri ayakkabı fırsatı kaçmaz

Hem spor hem şık: Camper erkek deri ayakkabı fırsatı kaçmaz

ŞOK'a ısıtıcı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a ısıtıcı çeşitleri geliyor!

BİM'e Stanley termos çeşitleri geliyor!

BİM'e Stanley termos çeşitleri geliyor!

BİM'e Stanley termos çeşitleri geliyor!

BİM'e Stanley termos çeşitleri geliyor!

Sırt çantasında ezber bozan dayanıklılık: SAMSONITE

Sırt çantasında ezber bozan dayanıklılık: SAMSONITE

CAMPER'dan adımlarınıza değer bir fırsat!

CAMPER'dan adımlarınıza değer bir fırsat!

Kışın zorlu hava koşullarına kökten çözüm: CAMPER bot fırsatını kaçırmayın

Kışın zorlu hava koşullarına kökten çözüm: CAMPER bot fırsatını kaçırmayın

Her erkeğin dolabında olması gereken ürün: Helly Hansen polar

Her erkeğin dolabında olması gereken ürün: Helly Hansen polar

BİM'e Kigılı kazak geliyor!

BİM'e Kigılı kazak geliyor!

BİM'e Kigılı kazak geliyor!

BİM'e Kigılı kazak geliyor!

Kullanıcıların favori Gillette ürünleri burada

Kullanıcıların favori Gillette ürünleri burada

Araç buzluğundaki 5180 TL indirim için son gün bugün!

Araç buzluğundaki 5180 TL indirim için son gün bugün!

Ayaklarınız için en hafif ve uygun yatırım: CAMPER Beetle

Ayaklarınız için en hafif ve uygun yatırım: CAMPER Beetle

Michelin tabanlı su geçirmez: CAMPER bot indirimi bugün son

Michelin tabanlı su geçirmez: CAMPER bot indirimi bugün son

Yılların eskitemediği Seiko saat indirimi için bugün son gün!

Yılların eskitemediği Seiko saat indirimi için bugün son gün!

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
Bugün ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

Bugün ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

Hafif, güvenli ve geniş iç hacmiyle bir bavuldan fazlası!

Hafif, güvenli ve geniş iç hacmiyle bir bavuldan fazlası!

Performans ve konfor tek bir cekette: Under Armour

Performans ve konfor tek bir cekette: Under Armour

Hem spor hem şık: Camper erkek deri ayakkabı fırsatı kaçmaz

Hem spor hem şık: Camper erkek deri ayakkabı fırsatı kaçmaz

ŞOK'a ısıtıcı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a ısıtıcı çeşitleri geliyor!

BİM'e Stanley termos çeşitleri geliyor!

BİM'e Stanley termos çeşitleri geliyor!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Adliyedeki kasa soygununun 1 numaralı şüphelisinden mesaj! 150 milyon TL'nin çalınma anı çıktı

Adliyedeki kasa soygununun 1 numaralı şüphelisinden mesaj! 150 milyon TL'nin çalınma anı çıktı

Burası bir fırın! Görüntüler ekipleri bile şoke etti: "Fareyi geçtim, yılan çıkacak"

Burası bir fırın! Görüntüler ekipleri bile şoke etti: "Fareyi geçtim, yılan çıkacak"

Bakan Yerlikaya duyurdu: 63 ilde uyuşturucu operasyonu!

Bakan Yerlikaya duyurdu: 63 ilde uyuşturucu operasyonu!

Antalya'daki vahşet infial yaratmıştı! İlk eşi dövdü, ikincisi öldürdü

Antalya'daki vahşet infial yaratmıştı! İlk eşi dövdü, ikincisi öldürdü

Malatya’da kayıp genç, baraj gölünde ölü bulundu

Malatya’da kayıp genç, baraj gölünde ölü bulundu

Antalya’da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye çıkardı

Antalya’da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye çıkardı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.