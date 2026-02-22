Çatalca’da kadın cinayeti

Edinilen bilgilere göre olay dün Çatalca Binkılıç Mahallesi’nde yaşandı. Sürekli alkol aldığı iddia edilen S.Ü., eşi Gülten Ürkmez ile tartıştıktan sonra evden ayrıldı. 3 gün sonra dün eşini otobüs durağında gören S.Ü., silahını çekerek ateş etti. Başından vurulan Gülten Ürkmez, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan S.Ü. jandarma ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.

Ürkmez’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü. Cenaze otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Gülten Ürkmez’in bugün Çatalca’da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

