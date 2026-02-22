HABER

Samsun'da uyuşturucu operasyonları! 11 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, İlkadım, Atakum, Canik, Çarşamba ve Bafra ilçelerinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 3 bin 926 sentetik ecza, 2 kurusıkı tabanca, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde kullanım aparatı, esrarlı sigara ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 180 lira ele geçirdi.

Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun uyuşturucu uyuşturucu operasyonu
