RTÜK Başkanı Daniş: "Yürüttüğümüz çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Daniş sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Daniş "Gerçek etki; reyting ile değil, vicdan ve etik duruş ile ölçülür." dedi.
Daniş şunları ifade etti:
"Gerçek etki; reyting ile değil, vicdan ve etik duruş ile ölçülür.
Kamu düzenini, genel ahlakı, genel sağlığı ve kamu yararını önceleyen sorumlu yayıncılık anlayışında;
3A formülünü esas alıyoruz:
Aklın Korunması
Ailenin Korunması
Ahlakın Korunması
Medyanın yalnızca bir eğlence veya bilgilendirme aracı olarak değerlendirilemeyeceği; aynı zamanda toplumu, kültürü ve değerleri şekillendiren bir araç olduğu gerçeğinden hareketle medya etiği, kamu yararı ve toplumsal sorumluluk temelli içeriklerin üretilmesini geleceğimiz için önemsiyoruz.
Etik, sorumlu ve dönüştürücü medya kültürünün devamına yönelik yürüttüğümüz çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz."
Gerçek etki; reyting ile değil, vicdan ve etik duruş ile ölçülür.— Mehmet DANİŞ (@Danis_Mehmet_) February 22, 2026
https://t.co/ZTNiYzH9ja
